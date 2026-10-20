Vacaciones en Brasil 2027: Cuánto cuesta viajar y qué destinos convienen

Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos preferidos de los argentinos para las vacaciones de verano 2027, aunque esta temporada presenta un escenario diferente al del año pasado. Los paquetes turísticos registran aumentos de entre el 30% y el 40%, según estimaciones del sector, mientras la evolución del real brasileño introduce una nueva variable para quienes buscan organizar sus viajes con anticipación.

El encarecimiento no afecta de la misma manera a todos los destinos ni a las distintas modalidades de viaje. Mientras los paquetes que incluyen pasajes aéreos y alojamiento muestran incrementos importantes, algunos propietarios de departamentos en el sur de Brasil optaron por mantener sus tarifas en dólares para sostener la demanda de turistas argentinos.

En este contexto, Río de Janeiro, Florianópolis y Bombinhas aparecen entre las alternativas que conviene comparar antes de reservar. Los precios dependen de la fecha, la cantidad de viajeros, el tipo de alojamiento y el transporte elegido, por lo que analizar el presupuesto completo resulta fundamental para evitar gastos inesperados.

Cuánto cuesta viajar a Brasil en el verano 2027

Según estimaciones de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), los paquetes para vacacionar en Brasil aumentaron entre un 30% y un 40% respecto de la temporada anterior. La evolución del tipo de cambio y los mayores costos turísticos explican parte de esta diferencia.

Un relevamiento de Trivella Viajes, actualizado el 10 de octubre de 2026, permite conocer cuánto cuesta viajar durante una semana de enero desde Buenos Aires. El cálculo contempla pasajes aéreos de ida y vuelta, alojamiento en hoteles de tres o cuatro estrellas y gastos diarios de alimentación y transporte.

Para una estadía de siete noches, entre el 16 y el 23 de enero de 2027, los valores estimados por persona son:

Río de Janeiro: u$s1.087.

Salvador de Bahía: u$s1.141.

Florianópolis: u$s1.282.

De esta manera, una pareja necesitaría aproximadamente u$s2.174 para viajar a Río de Janeiro y u$s2.564 para hacerlo a Florianópolis, considerando los servicios incluidos en el relevamiento.

Los montos son referencias presupuestarias y no tarifas garantizadas de paquetes disponibles para contratar. Además, no contemplan necesariamente excursiones, compras personales, seguros u otros gastos extraordinarios.

Bombinhas: cuánto cuesta alquilar un departamento cerca del mar

Bombinhas, en el estado de Santa Catarina, continúa siendo uno de los destinos elegidos por los argentinos que prefieren viajar en automóvil y compartir alojamiento con familiares o amigos. Según un relevamiento publicado por El Territorio a comienzos de octubre, operadores inmobiliarios de la zona decidieron mantener prácticamente sin modificaciones los precios de los alquileres respecto del verano anterior.

Un departamento de dos dormitorios y dos baños, con capacidad para seis personas y ubicado cerca del mar, cuesta entre u$s120 y 130 por noche, dependiendo de sus características.

Para una estadía de siete noches, el alojamiento representaría un gasto de entre u$s840 y 910. Si se divide entre seis personas, equivale a entre u$s140 y 152 por integrante durante toda la semana. En propiedades para ocho o nueve huéspedes, las tarifas pueden rondar los u$s150 diarios, mientras que los departamentos ubicados directamente frente al mar parten de valores de entre u$s200 y 250 por noche.

Estos precios corresponden a referencias informadas por operadores locales y pueden variar según la fecha y disponibilidad y tampoco incluyen los gastos de traslado, alimentación y otros servicios.

Por qué Brasil está más caro para los argentinos

Uno de los factores que explica el aumento de los costos es el comportamiento del real brasileño frente al dólar. Una moneda brasileña más fuerte implica que los turistas argentinos necesitan más dólares para afrontar gastos expresados en reales.

A esto se suman los aumentos de determinados servicios turísticos y las variaciones en las tarifas aéreas, especialmente durante enero, uno de los meses de mayor demanda.

Sin embargo, el impacto no es uniforme. En destinos como Bombinhas, algunos propietarios prefieren sostener los valores de alquiler para mantener la ocupación, mientras que los paquetes turísticos incorporan distintos componentes que pueden encarecerse.

La conectividad aérea también ofrece novedades. El Gobierno argentino autorizó nuevas rutas de LATAM entre Buenos Aires y Natal y Maceió para la temporada comprendida entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. La conexión con Natal contará con cinco frecuencias semanales y la de Maceió tendrá cuatro. Estas alternativas amplían las posibilidades para quienes buscan playas del nordeste brasileño.

Cómo ahorrar en las vacaciones en Brasil 2027

Para quienes todavía no reservaron, comparar el costo total del viaje puede generar diferencias importantes. Un alojamiento más económico no siempre representa un menor presupuesto si requiere traslados adicionales o queda lejos de las playas.

Entre los aspectos que conviene evaluar aparecen:

Viajar en grupo: permite distribuir el costo de departamentos y otros gastos compartidos.

Comparar enero y febrero: las tarifas pueden variar según la semana y la demanda.

Revisar qué incluye cada paquete: desayuno, equipaje, traslados y condiciones de cancelación pueden modificar el precio final.

Controlar el tipo de cambio: las variaciones del real afectan los consumos durante la estadía.

Evaluar distintos medios de transporte: viajar en automóvil puede resultar conveniente para algunos grupos, pero requiere sumar combustible, peajes y estacionamiento.

Brasil mantiene una oferta turística amplia para el verano 2027, aunque los precios obligan a planificar con mayor atención. La clave para elegir entre Río de Janeiro, Florianópolis, Bombinhas u otros destinos será comparar presupuestos equivalentes y considerar todos los gastos antes de confirmar una reserva.

FUENTE: iProfesional