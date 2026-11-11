El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad lanza una nueva propuesta de movimiento y recreación

Desde el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad ponemos en marcha el EMR (Espacio de Movimiento y Recreación), un espacio destinado a jóvenes y adultos con discapacidad, pensado para fortalecer la condición física, promover la autonomía y generar nuevas oportunidades de encuentro y participación social a través del movimiento y la recreación.

La propuesta estará coordinada por una profesora de Educación Física y una psicomotricista.

📅 Días: martes y jueves.

🕠 Horario: de 17:30 a 19:00.

📍 Lugar: Salón Vecinal Barrio Sur.

🚀 Inicio: jueves 12 de noviembre.

👥 Destinatarios: jóvenes y adultos de 18 a 35 años.

💚 Actividad 100% gratuita. Cupos limitados.

Para participar, es necesario contar con autonomía para el desempeño independiente y capacidad para seguir consignas grupales, dado que trabajaremos bajo esta modalidad.

📲 Inscripciones e información: comunicarse a los teléfonos: 3493 415608 (Gabi) / 3493 455844 (Luisi).

¡Seguimos generando espacios para promover la inclusión, la participación y el bienestar de las personas con discapacidad!