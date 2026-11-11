El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad lanza una nueva propuesta de movimiento y recreación
Desde el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad ponemos en marcha el EMR (Espacio de Movimiento y Recreación), un espacio destinado a jóvenes y adultos con discapacidad, pensado para fortalecer la condición física, promover la autonomía y generar nuevas oportunidades de encuentro y participación social a través del movimiento y la recreación.
La propuesta estará coordinada por una profesora de Educación Física y una psicomotricista.
📅 Días: martes y jueves.
🕠 Horario: de 17:30 a 19:00.
📍 Lugar: Salón Vecinal Barrio Sur.
🚀 Inicio: jueves 12 de noviembre.
👥 Destinatarios: jóvenes y adultos de 18 a 35 años.
💚 Actividad 100% gratuita. Cupos limitados.
Para participar, es necesario contar con autonomía para el desempeño independiente y capacidad para seguir consignas grupales, dado que trabajaremos bajo esta modalidad.
📲 Inscripciones e información: comunicarse a los teléfonos: 3493 415608 (Gabi) / 3493 455844 (Luisi).
¡Seguimos generando espacios para promover la inclusión, la participación y el bienestar de las personas con discapacidad!