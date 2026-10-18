Día de la Madre: 3 datos sobre la maternidad, la crianza y las tareas de cuidado en Argentina

La maternidad en la Argentina atraviesa cambios en la organización familiar, las condiciones de crianza y los proyectos de vida. El 73,9% de los hogares monoparentales relevados por la Universidad Austral está encabezado por mujeres que, además, enfrentan mayores dificultades económicas.

Al mismo tiempo, tener y criar hijos perdió importancia como proyecto de vida en la última década, según un estudio de la misma universidad. En el Día de la Madre, Chequeado aporta datos para entender estas transformaciones.

1 de cada 4 hogares con niños son monoparentales

El 73,9% de los hogares monoparentales (es decir, donde sólo uno de los progenitores está a cargo de los hijos) relevados en el país tiene a una mujer al frente. Así lo estableció un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, elaborado en base a encuestas a 1.028 personas mayores de 18 años entre 2025 y 2026 y datos oficiales.

En tanto, la Fundación SES publicó en marzo otro relevamiento donde el número de hogares monoparentales a cargo de mujeres es incluso mayor: llega al 85%. Además, el trabajo reveló que “el 26% de los hogares con niños en Argentina son monoparentales”.

La situación económica de estos hogares es otro de los aspectos que destacan los estudios. Según la Fundación SES, “sólo el 36% de las mujeres declara recibir algún tipo de cuota o transferencia del progenitor de sus hijos, y el 35% no percibe ningún ingreso familiar ni estatal destinado a la crianza”.

El incumplimiento de las cuotas alimentarias también aparece en otros relevamientos. Según una encuesta de Unicef publicada en 2025, el 52% de las madres que debían recibir una cuota alimentaria no la percibía. La proporción ascendía al 63% si se incluía a quienes la recibían de manera irregular.

Las tareas de cuidado, una carga económica y emocional

Las dificultades no se limitan a los ingresos. La distribución del trabajo doméstico y de cuidado también condiciona el tiempo disponible para descansar, trabajar y desarrollar proyectos personales.

Según la Fundación SES, las jefas de hogares monoparentales tienen una alta participación en el mercado laboral, pero también enfrentan mayores niveles de informalidad. El informe señala que muchas deben combinar el trabajo remunerado con la crianza sin contar con suficientes redes de apoyo.

El estudio de la Universidad Austral también identificó diferencias en la distribución de los cuidados. Casi el 60% de las mujeres que cuidan a familiares son cuidadoras principales, frente al 44% de los varones.

Entre las mujeres identificadas como cuidadoras principales, el 54% manifestó tener dificultades para descansar lo suficiente, frente al 30% de los hombres. Además, el 44% señaló que no puede sostener un proyecto personal, en comparación con el 10% de los varones.

La percepción de la demanda familiar también muestra diferencias: ante la afirmación “Mi familia me demanda mucha dedicación”, el 30,4% de las mujeres manifestó un alto nivel de acuerdo, frente al 22% de los hombres.

En este sentido, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021, realizada por el INDEC, mostró que las mujeres que realizan trabajo no remunerado -tareas domésticas, de cuidado y de apoyo- le dedican, en promedio, 6 horas y 31 minutos diarios, mientras que entre los varones el promedio es de 3 horas y 40 minutos.

Tener hijos pierde centralidad como proyecto de vida

El estudio de la Universidad Austral permite observar un cambio en las expectativas sobre la maternidad y la paternidad. En 2015, el 77% de los encuestados asignaba una alta importancia a tener y criar hijos para la calidad de vida familiar. En 2025, esa proporción descendió al 46%: una caída de 31 puntos porcentuales en 10 años.

Entre los jóvenes de 18 a 34 años, la proporción que asigna alta importancia a tener y criar hijos es aún menor: alcanza el 34%.

El estudio también indagó en los motivos de quienes no tienen hijos y manifiestan que no desean tenerlos. Entre las 89 personas de ese grupo, el 57,3% señaló que “no es mi proyecto tener hijos”. Le siguen no tener una pareja estable (38,2%), preferir viajar o vivir nuevas experiencias (32,6%) y priorizar el desarrollo profesional (30,3%). La inestabilidad económica y el contexto mundial actual, por razones ambientales, sociales o políticas, fueron mencionados por el 22,5% en cada caso.

En paralelo, la cantidad de nacimientos en la Argentina cayó un 47% entre 2014 y 2024, al pasar de 777.012 a 413.135, según un informe de Unicef. El organismo señala, entre otros factores, la reducción de la fecundidad adolescente y la postergación de la maternidad.