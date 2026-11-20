El encuentro propone reconocer a las mujeres que impulsan proyectos, abren caminos y generan oportunidades en sus emprendimientos, en sus trabajos, en sus oficios y en la comunidad.

¿Qué pasa cuando nos encontramos con alguien que ya recorrió parte del camino que estamos empezando? Una experiencia compartida puede ayudarnos a mirar de otra manera una decisión. Una herramienta que le sirvió a otra persona puede darnos un punto de partida. Y una conversación puede ser el comienzo de una alianza. Eso es parte de lo que valoran quienes participan en nuestras propuestas. Por eso, desde HACER promovemos el encuentro entre personas que hacen, escuchamos las ideas que surgen de la comunidad y las acompañamos para que puedan concretarse.

El desayuno en la Casa del Emprendedor (San Juan 2149, Sunchales), facilitado por Valentina Mairani, propone abrir la conversación a partir de las historias de las propias participantes. Será una oportunidad para compartir lo que cada una aprendió en su recorrido, reconocer el aporte de otras mujeres y descubrir qué podemos hacer juntas a partir de ese encuentro.

Reservá tu lugar a través del QR de la gráfica o en el link disponible en las redes de @hacer_emprender.