Donar sangre es un acto sencillo, seguro y solidario que puede ayudar a salvar hasta tres vidas. Además, es fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre en hospitales y centros de salud, donde se necesita diariamente.

¿Cuándo y dónde se realizarán las jornadas?

Las jornadas tendrán lugar los días martes 17 y 24 de noviembre, de 9 a 13:30 horas, en Edificio Corporativo, ubicado en Avenida Independencia 333, Sunchales.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

Para participar, es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:

· Tener entre 18 y 65 años.

· Pesar más de 50 kg.

· Encontrarse en buen estado general de salud.

· Presentar DNI o documentación que acredite identidad.

· Haber descansado adecuadamente la noche anterior.

· No haber tenido hepatitis después de los 11 años de edad.

· No haberse realizado cirugías, piercings o tatuajes en los últimos seis meses.

· No concurrir en ayunas.

Antes de cada donación, un profesional de la salud realizará una evaluación para determinar si la persona reúne las condiciones necesarias para donar de manera segura.

¿Cómo inscribirse?

La participación es abierta a toda la comunidad y requiere inscripción previa. Quienes deseen sumarse podrán elegir una de las fechas disponibles y completar el formulario correspondiente.

Los turnos para donar son de 9 a 12:40 hs, en ambas jornadas.

Si querés donar el martes 17/11, regístrate aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4nWSU2mSDlqjKlf7yDhbS5EpMVOVEMx7N2TSZ8fBQpB6EA/viewform?usp=header

Para donar el martes 24/11, regístrate aquí: https://forms.gle/aaihGRqx52scdodR9

El proceso completo de donación, que incluye el registro, la entrevista médica, la extracción y el refrigerio posterior, lleva aproximadamente entre 45 minutos y una hora, pero la extracción solo dura 5 minutos.

Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. ¡Sumate a donar sangre y ayudá a multiplicar las chances de vida!