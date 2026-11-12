El Municipio realizará un taller de formación para Acompañantes Terapéuticos en el ámbito escolar

La Municipalidad de Sunchales llevará adelante un espacio de formación destinado a Acompañantes Terapéuticos, docentes y equipos directivos, con el objetivo de conocer y profundizar sobre el marco normativo que regula los procesos de inclusión educativa en la provincia de Santa Fe, establecido por el Decreto Provincial N.º 836/26.

La propuesta está dirigida especialmente a acompañantes terapéuticos que actualmente se desempeñan o proyectan desarrollar su actividad en el ámbito escolar, así como también a docentes y equipos directivos interesados en fortalecer sus herramientas para acompañar los procesos de inclusión educativa.

El taller estará a cargo de la Escuela Especial CANDi y contará con el acompañamiento del equipo de la Oficina de Empleo y Discapacidad de la Subscretaría de Economía Social y Solidaria.

La actividad se realizará el martes 17 de noviembre, a las 19:00, en la Casa del Emprendedor.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Ur5oYaYd84CbyasL8

A través de estas iniciativas, el Municipio continúa promoviendo espacios de capacitación y actualización que contribuyan a fortalecer las prácticas profesionales y garantizar mejores condiciones para la inclusión educativa.