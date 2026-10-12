“Día de la Raza”: Por qué el Gobierno de Milei volvió a llamar así este feriado y cómo se conoce en otros países

El gobierno de Javier Milei vuelve a utilizar este año la denominación tradicional de “Día de la Raza” para conmemorar el feriado del 12 de octubre. La decisión quedó reflejada en el calendario oficial de feriados nacionales 2026, al igual que en 2024 y 2025.

En 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1584/2010, que cambió oficialmente el nombre de “Día de la Raza” por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina?

La efeméride del 12 de octubre recuerda históricamente la llegada de la expedición liderada por Cristóbal Colón a América en 1492. Esta conmemoración se originó el 4 de octubre de 1917, mediante un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen.

Durante décadas, la fecha fue conocida en Argentina como el “Día de la Raza”. Sin embargo, en 2010, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner reemplazó el nombre de manera formal por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

Según el Decreto 1584/2010, la medida fue tomada para “dejar atrás la conmemoración de ‘la conquista’ de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad”.

Por su parte, el por entonces Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) señalaba que “este cambio se cimentó en el entendimiento de que la división de la humanidad en ‘razas’ carece absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una concepción político-social errónea y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas”.

Finalmente, la administración de La Libertad Avanza volvió a referirse a esa fecha con el nombre original. En un video difundido el 12 de octubre de 2024, desde Casa Rosada reivindicaron la llegada de Colón a América como un “hito que marcó el inicio de la civilización en el continente”.

“Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad”, sostuvo el Gobierno de Milei.

¿Cómo se conoce a este día en el resto de América y en España?

Los países de la región cuentan con sus propias denominaciones para el 12 de octubre. En América Latina, la mayoría adoptó en los últimos años nombres que hacen foco en la diversidad cultural o en el “encuentro de culturas”.

En México, desde 2019, la conmemoración pasó a denominarse “Día de la Nación Pluricultural”, mientras que en Ecuador se celebra el “Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad”.

En Chile, la festividad se denomina “Día del Encuentro entre 2 Mundos”, en Costa Rica se celebra el “Día de las Culturas”, y en Uruguay se conoce como el “Día de la Diversidad Cultural”.

En Cuba la llegada de Colón a América se denomina como “Encuentro de 2 Mundos”, pero no se conmemora ni celebra oficialmente. Sí, en cambio, se celebra el 10 de octubre el inicio de la guerra de la independencia del país.

Otros países hacen hincapié en los pueblos indígenas. Venezuela recuerda el “Día de la Resistencia Indígena” y Nicaragua el “Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular”. En tanto, Bolivia celebra el “Día de la Descolonización” y Perú el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”.

Sólo Colombia, El Salvador y Honduras siguen refiriéndose al “Día de la Raza”. En los Estados Unidos, por su parte, se celebra el “Día de Colón” y en Brasil -país colonizado por la corona portuguesa- no se conmemora la fecha.

En España, al igual que en Guatemala y en Panamá, el 12 de octubre se conmemora bajo el nombre de “Día de la Hispanidad” y su celebración es declarada fiesta nacional en aquel país.