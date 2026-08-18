Atilra reclama una definición judicial sobre la quiebra de la ex SanCor y advierte que la demora agrava la crisis

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) volvió a expresar su preocupación por la situación de los trabajadores de la ex cooperativa SanCor CUL y reclamó una definición judicial que permita avanzar con la liquidación de los bienes y el pago a los acreedores.

A través de un comunicado de su Consejo Directivo Nacional, el gremio recordó que ya transcurrieron nueve años desde que la empresa comenzó a adeudar salarios a su personal, una situación que, según sostiene, nunca llegó a regularizarse. A ello se suma un año y medio desde la apertura del concurso preventivo y cuatro meses desde el dictado de la quiebra, solicitado por la propia empresa.

Sin embargo, Atilra cuestionó que todavía no exista un pronunciamiento de fondo firme que permita avanzar con la liquidación de los bienes y el pago de las acreencias.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la existencia de múltiples interesados en adquirir los pliegos licitatorios y realizar inversiones destinadas a reactivar la producción. Según el gremio, estos oferentes estarían dispuestos a invertir y generar ocupación efectiva, por lo que la demora judicial estaría postergando la posibilidad de recuperar la actividad industrial.

“Un daño pecuniario y social irreparable”

Atilra advirtió que la prolongación del proceso está generando un perjuicio que califica como “pecuniario y social irreparable”, tanto para los trabajadores y sus familias como para el conjunto de los acreedores.

El sindicato también puso el foco en la situación de los trabajadores que quedaron sin empleo y que, según indicó, fueron excluidos legalmente por la Superintendencia de Servicios de Salud de la cobertura asistencial brindada por la obra social del gremio.

En ese contexto, el comunicado remarca especialmente la situación de quienes se acogieron al Retiro Voluntario Anticipado y permanecen a la espera de la liquidación correspondiente para poder cobrar sus acreencias.

Atilra asegura que agotó sus recursos de asistencia

El Consejo Directivo Nacional señaló además que durante estos años el sindicato sostuvo la asistencia y contención de los trabajadores mediante recursos propios y un importante esfuerzo institucional.

No obstante, afirmó que esa capacidad de asistencia “hoy se encuentra agotada” y describió como dramática la situación de los trabajadores afectados por la paralización de la actividad.

En términos particularmente duros, Atilra sostuvo que los trabajadores se encuentran “a las puertas del hambre, la desesperación, el descontrol y la anarquía”.

Anuncian movilizaciones y acciones sindicales

Frente a este escenario, el gremio anticipó que no permanecerá pasivo y anunció que llevará adelante marchas, manifestaciones y peticiones, además de las acciones legales y sindicales que considera contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

“Comprendemos los tiempos de la justicia como también comprendemos los tiempos que necesitan los oferentes para tejer sus respectivas alianzas”, expresó Atilra, aunque al mismo tiempo cuestionó la existencia de sectores que, según su interpretación, estarían especulando con la situación de los trabajadores y buscando impedir la continuidad del proceso.

El comunicado concluye con un llamado a la acción y anticipa que las medidas serán impulsadas junto con el conjunto de los trabajadores de la actividad lechera.

La definición del proceso judicial de la ex SanCor CUL se mantiene así como un punto central para el futuro de las plantas, los trabajadores y los acreedores, en un escenario en el que, según Atilra, existen interesados en recuperar la actividad productiva pero la falta de una resolución firme continúa impidiendo avanzar.