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Banco Macro lanza el Fondo Pionero Soja

La propuesta permite al productor agropecuario vender su cosecha física y mantener su posición en soja, eliminando por completo los riesgos de almacenaje, el deterioro por mermas y los costos de mantenimiento, contando con las ventajas impositivas de un Fondo Común de Inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores.
EconomíaHace 7 horas Banco Macro
Fondo Pionero Soja 1

Banco Macro, a través de Macro Fondos, anunció la puesta en marcha de una nueva alternativa de inversión para el sector agropecuario: Fondo Pionero Soja.

El fondo estará compuesto por instrumentos de cobertura de Soja Rosario y dólar, ofreciendo una estrategia eficiente para replicar la evolución del precio del grano disponible.

La propuesta permite al productor agropecuario vender su cosecha física y mantener su posición en soja, eliminando por completo los riesgos de almacenaje, el deterioro por mermas y los costos de mantenimiento, contando con las ventajas impositivas de un Fondo Común de Inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores.

El Fondo Pionero Soja tiene como objetivo ofrecer exposición a la evolución del precio de la soja sin necesidad de operar directamente con el grano. Para ello, invierte en contratos de futuros de Soja Rosario negociados en el mercado A3. Dado que estos contratos están denominados en dólares, el Fondo complementa la estrategia con instrumentos dólar-linked, reflejando el comportamiento del precio pizarra y acompañando las variaciones del tipo de cambio.

Además, el Fondo tendrá liquidez en 24 horas y operará hasta las 15:00 en días hábiles.

Fondo Pionero Soja 2

"Desde Macro Fondos, la sociedad gestora de fondos de Banco Macro, seguimos acompañando las necesidades de nuestros clientes. Además de contar con 40 fondos y más de 6 billones de pesos bajo administración, en esta oportunidad sumamos a nuestra Familia Pionero al Pionero Soja. Se trata de un instrumento simple y de fácil acceso para aquel que quiera mantener sus posiciones líquidas y que sigan al valor de la soja", afirmó Ricardo Muñoz, CEO de Macro Fondos.

“En Banco Macro seguimos apostando a la producción y al campo. Lanzamos el nuevo Fondo Pionero Soja que se suma a la familia Pionero. El objetivo de dicho Fondo es brindarle al productor una alternativa segura, fácil y confiable para posicionarse en Soja sin la necesidad de tener el físico”, aseguró Federico Taffarell, gerente de Macro Agro.

Actualmente, Macro Fondos se posiciona como la cuarta administradora de la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI), con un patrimonio bajo gestión que supera los 6 billones de pesos.

Con esta incorporación, la familia Pionero alcanza las 40 variantes, cubriendo desde opciones de Money Market y Renta Fija hasta Renta Variable y Mixta.

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