Pruebas Pisa: Pantallas, cambios cognitivos, docentes solos y falta de proyecto nacional

"El consumo de pantallas y un uso cada vez más acelerado del consumo digital, más pasivo, se está trasladando a dimensiones cognitivas centrales que tienen que ver con la atención, la capacidad de persistencia, la lectura prolongada y la comprensión", dice el especialista. Foto: El Litoral

El consumo de pantallas y un uso cada vez más acelerado del consumo digital, más pasivo, se está trasladando a dimensiones cognitivas centrales que tienen que ver con la atención, la capacidad de persistencia, la lectura prolongada y la comprensión. No hay que tener una mirada simplista ni creer que todo es lineal, pero sí tenemos que actuar pensando en cómo la escuela sola no puede. También es una cuestión de cómo controlamos, regulamos y educamos en el hogar el uso y el consumo digital, y de cómo preparamos a nuestras nuevas generaciones para un futuro muy incierto.