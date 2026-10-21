Orgullo sunchalense: Lucas Montini ganó la medalla de Oro en la Olimpíada Iberoamericana de Química

El sunchalense Lucas Montini obtuvo la medalla de oro en la XXX Olimpíada Iberoamericana de Química 2026, que se desarrolló del 13 al 19 de octubre en Fortaleza, Brasil. El estudiante, que cursa 5° año del nivel secundario en el Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) de Sunchales, sumó un nuevo reconocimiento internacional a su destacada trayectoria académica.

La competencia tuvo lugar en el Centro de Ciencias de la Universidad Federal de Ceará y reunió a estudiantes de 19 países de América Latina y la Península Ibérica. Durante el certamen, los participantes debieron afrontar evaluaciones teóricas y experimentales para demostrar sus conocimientos y habilidades en el campo de la química.

El nuevo logro llega pocos meses después de otra destacada actuación de Montini en el ámbito internacional. En julio de este año, el joven había conseguido la medalla de bronce junto al equipo argentino en las Olimpíadas Internacionales de Química, realizadas en Tashkent, Uzbekistán, con la participación de representantes de 94 países.

Una competencia que promueve el talento científico

La Olimpíada Iberoamericana de Química convoca a los mejores cuatro estudiantes preuniversitarios de cada país participante. Todos compiten en una única categoría y deben resolver dos instancias de evaluación: una teórica y otra experimental.

Además de poner a prueba los conocimientos de los jóvenes, el encuentro busca promover la formación de nuevos talentos científicos y fortalecer la cooperación entre los países participantes. En esta edición, la propuesta también incluyó el primer encuentro científico iberoamericano.

Con la medalla de oro obtenida en Brasil, Lucas Montini vuelve a representar a Sunchales en lo más alto de una competencia internacional y suma un nuevo capítulo a una trayectoria académica que ya había tenido reconocimiento mundial.