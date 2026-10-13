Detuvieron a un sujeto por el hurto de un mingitorio en el Sunchales Cicles Club

El ilícito ocurrió el lunes 12 de octubre en la entidad deportiva ubicada en calle Laprida al 766. El elemento sustraído fue recuperado por personal policial y, por disposición del fiscal interviniente, el sospechoso quedó detenido.
PolicialesHace 20 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Detenido 12-10-26

Un hombre de 41 años fue aprehendido y posteriormente detenido en Sunchales, acusado de cometer un hurto en el predio del Sunchales Cicles Club, ubicado en calle Laprida al 766. El procedimiento se concretó el lunes 12 de octubre, luego de que personal policial recibiera un aviso a través del servicio de emergencias 911.

A partir de las características aportadas por un testigo, personal del Comando Radioeléctrico realizó un recorrido por las inmediaciones y logró localizar al presunto autor del hecho, un hombre de 41 años, quien coincidía con la descripción brindada y llevaba consigo el mingitorio.

Los agentes procedieron a su aprehensión por el delito de hurto simple y al secuestro de un mingitorio marca Ferrum, de color blanco, que se encontraba en buen estado de conservación.

El fiscal de turno dispuso la detención comunicada del imputado, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes. El caso fue caratulado como hurto simple.

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