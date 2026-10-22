Buscan a una joven de 18 años que se ausentó de su domicilio en Sunchales

Florencia Gamarra

La Policía investiga el paradero de Florencia Milagros Gamarra, una joven de 18 años que se ausentó de su domicilio, ubicado en barrio 9 de Julio de Sunchales, y desde entonces no mantiene comunicación con su familia.

Según consta en la denuncia, la presentación fue realizada por su madre, quien indicó que desconoce dónde se encuentra su hija desde el domingo 19 de octubre y expresó su temor por la posibilidad de que esté en peligro.

De acuerdo con el relato incorporado a las actuaciones policiales, la denunciante manifestó estar preocupada por la situación personal de la joven y por los entornos con los que podría estar vinculada.

Tras tomar conocimiento del caso, se estableció comunicación con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal en turno dispuso la activación del protocolo de pedido de paradero y ordenó remitir las actuaciones al área de Investigación de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI).

La búsqueda tiene como objetivo establecer dónde se encuentra la joven y determinar las circunstancias de su ausencia.

Hasta el momento, la información consignada en el parte policial no precisa otros datos sobre su paradero.