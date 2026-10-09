Intentaron robar una caja fuerte en una vivienda de Sunchales y fue recuperada con todo su contenido

Un hecho caratulado como “hurto en grado de tentativa” se registró el jueves 8 de octubre en una propiedad ubicada en calle Dorrego al 400, en barrio Cooperativo. La intervención policial permitió recuperar una caja fuerte que había sido sustraída de un taller u oficina, junto con la totalidad de los elementos que contenía.

Según la información policial, la víctima, un hombre de 66 años, denunció la faltante de una caja fuerte que se encontraba sobre una estantería de su lugar de trabajo.

En su interior había un cheque por $250.000 y $260.000 en efectivo. De acuerdo con las primeras actuaciones, quienes ingresaron al inmueble lo hicieron a través de un portón y luego por una puerta, ambos sin medidas de seguridad debido a que se encontraban abiertos y sin llave.

La caja fuerte fue encontrada en una obra en construcción

Tras tomar conocimiento del hecho, el personal policial inició un rastrillaje por la zona. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una bicicleta tipo playera, marca Dalma, de color negro y rodado 26, que sería de interés para la investigación y podría pertenecer al autor o a alguno de los autores del hecho.

Posteriormente, al pasar por una obra en construcción ubicada en la intersección de Dentesano Bis y avenida Moreno, los agentes ingresaron al lugar y constataron que, sobre un tablón en una de las habitaciones, se encontraba la caja fuerte denunciada por la víctima.

El elemento estaba cerrado, por lo que se procedió a su secuestro en presencia de testigos para trasladarlo a la dependencia policial. En el mismo lugar también se secuestró un guante de color marrón.

El propietario recuperó sus pertenencias

Luego de las actuaciones correspondientes, se convocó al propietario para realizar el reconocimiento de la caja fuerte. Al abrirla, el damnificado constató que se encontraba la totalidad de su contenido y manifestó que no registraba faltantes.

De esta manera, tanto la caja fuerte como los valores y la documentación que contenía fueron restituidos a su propietario mediante el acta correspondiente.

La investigación quedó encuadrada como hurto en grado de tentativa. En el informe policial no se consignaron personas imputadas por el hecho.