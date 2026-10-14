Designarán calles del loteo Sunchalote con nombres vinculados a la Gesta de Malvinas

El proyecto de Ordenanza se aprobará en una Sesión Extraordinaria, el jueves 15 de octubre, a las 19:00, en el Salón "Gesta de Malvinas" de la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales.
CiudadHace 6 horas Concejo Municipal de Sunchales

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El Concejo Municipal de Sunchales invita a la comunidad a participar de la Sesión Extraordinaria Especial convocada para el tratamiento y aprobación del proyecto de Ordenanza que propone la imposición de nombres vinculados a la Gesta de Malvinas, a calles y espacios públicos del loteo “Sunchalote”, ubicado en el Barrio Malvinas Argentinas.

La actividad, la cual busca reconocer a héroes y protagonistas de la causa, se llevará a cabo el jueves 15 de octubre, a las 19:00, en el Salón "Gesta de Malvinas" de la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales.

Todas las sesiones del Concejo Municipal son públicas y abiertas a la ciudadanía, y por lo tanto la comunidad en general puede asistir y formar parte así del reconocimiento permanente a quienes defendieron la soberanía nacional.

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