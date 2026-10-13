Vax Team: Sunchales será sede de una nueva activación de la campaña de vacunación

La actividad tendrá lugar este martes 13, a las 13:15, y consiste en una intervención teatral y participativa para niños y niñas de la Escuela N° 6388 Juan B.V. Mitri.
SaludHace 21 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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El Gobierno de la Provincia realizará una nueva activación de la campaña Vax Team en la ciudad de Sunchales, como parte de la estrategia territorial que impulsa el Ministerio de Salud de Santa Fe para incrementar las coberturas de vacunación. La actividad se desarrollará este martes, a las 13.15, en la Escuela N° 6388 Juan B. V. Mitri, ubicada en Lisandro de la Torre 475.

La propuesta incluye la presentación de una obra de teatro para acercar contenidos sobre vacunación de manera accesible y amigable, a través de personajes que se convierten en superhéroes cuando se vacunan para luchar contra virus y bacterias.

Luego, el equipo del hospital local realizará el control de carnets, entregará las figuritas correspondientes según el estado de los esquemas de cada niño y niña, y aplicará las vacunas que pudieran estar pendientes.

Estas activaciones, que articulan los ministerios de Salud, de Educación y de Cultura del Gobierno Provincial, ya se realizaron en instituciones de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda, Rafaela, Tostado, Elortondo, Romang, Esperanza, Serodino, Ceres, Helvecia, San Javier, Rufino, Villa Minetti, Acebal, Maggiolo, Reconquista, San Jorge, Coronda y Empalme Villa Constitución.

La jornada contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, familias, equipo docente y de salud.

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