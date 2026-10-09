Estafaron a una mujer de 86 años en Sunchales y le hicieron transferir $62.000

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Una mujer de 86 años fue víctima de una estafa telefónica en Sunchales luego de recibir una comunicación en la que desconocidos se presentaron como representantes de una entidad financiera. Durante la llamada le informaron que supuestamente se había solicitado un crédito por $1.200.000 a su nombre.

A partir de ese momento, los interlocutores comenzaron a darle una serie de instrucciones y posteriormente mantuvieron una videollamada con la víctima.

La guiaron hasta un cajero y luego le pidieron una transferencia

Durante la maniobra, le indicaron que debía dirigirse hasta un cajero automático para obtener información vinculada con su cuenta.

Más tarde, le pidieron ingresar a una aplicación de pagos y realizar una transferencia.

La mujer siguió las indicaciones y envió $62.000.

Después, los estafadores le solicitaron que confirmara la operación y que enviara una captura del comprobante.

Fue en ese momento cuando la víctima comenzó a sospechar de lo que estaba ocurriendo y decidió cortar la comunicación.