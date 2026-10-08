Caso Spaggiari: Arrancó el juicio pero la defensa presentó un planteo inicial para frenarlo

El esperado juicio oral y público por la causa Spaggiari comenzó formalmente este jueves en los Tribunales de Rafaela, pero no pudo avanzar hacia la producción de prueba. El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Carolina Schaberger, formuló tres planteos previos y pidió que sean resueltos antes de continuar con el debate.

El tribunal, integrado por Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y Laura Lencina, escuchó los argumentos de la defensa y dispuso un cuarto intermedio para que las restantes partes puedan responder.

Los tres planteos de la defensa

El primero está relacionado con una queja que todavía se encuentra pendiente de resolución. Abraham sostuvo que, por la importancia que podría tener la decisión de la Corte Suprema sobre esa cuestión, debería suspenderse el inicio del juicio hasta conocer su resultado, para evitar avanzar en un trámite que eventualmente podría resultar inútil.

El segundo cuestionamiento apunta directamente a los seis procedimientos abreviados celebrados días atrás con exempleados del Grupo Spaggiari. La defensa sostuvo que en esos acuerdos quedaron unificadas conductas y elementos probatorios que también forman parte de la acusación que se debatirá en este juicio.

Según planteó Abraham, los abreviados se remitieron a la acusación fiscal y no tuvieron un ofrecimiento de prueba propio de los coimputados, situación que, a criterio de la defensa, podría afectar el derecho de defensa y el debido proceso de sus representados.

El tercer planteo fue presentado como el más urgente por una cuestión de plazos. Abraham sostuvo que las condenas dictadas en los abreviados todavía no estarían firmes, ya que no habría transcurrido el plazo legal para que las partes puedan recurrirlas.

El abogado explicó que recién fue notificado de la fundamentación de esos acuerdos el lunes y que, por lo tanto, todavía se encuentra dentro del plazo para analizar una eventual apelación.

Su argumento fue que no tendría sentido comenzar a producir prueba en el juicio principal si posteriormente alguno de los condenados mediante abreviado —o incluso la propia defensa— presenta un recurso que modifique la situación procesal derivada de esos acuerdos.

“¿Qué sucede si mañana viene uno de los que firmó el abreviado y apela?”, fue, en esencia, el interrogante planteado por la defensa ante el tribunal.

El tribunal pasó el planteo a las partes

Luego de escuchar a Abraham, el tribunal identificó formalmente los tres planteos y resolvió dar traslado a las partes para que puedan contestarlos.

Se otorgó un plazo de aproximadamente una hora para que las querellas y la Fiscalía se expresen. Además, se planteó la necesidad de poner a disposición de las partes uno de los escritos presentados recientemente, debido a que algunas defensas señalaron que todavía no habían sido notificadas de todos los planteos.

Por ese motivo, el juicio quedó momentáneamente en cuarto intermedio, a la espera de las respuestas y de la posterior decisión del tribunal.

Seis coimputados ya fueron condenados

La discusión sobre los abreviados tiene especial importancia porque seis exempleados del Grupo Spaggiari resolvieron su situación procesal pocos días antes del inicio del debate.

Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman fueron condenados mediante procedimientos abreviados a tres años de prisión de ejecución condicional, además de las demás condiciones acordadas.

El fiscal Guillermo Loyola había explicado que para alcanzar esos acuerdos se tuvieron en cuenta, entre otros elementos, la ausencia de antecedentes, las circunstancias personales de los acusados y el grado de intervención que se les atribuyó dentro de la estructura investigada.

Precisamente, la defensa de los cuatro acusados que llegan al juicio cuestiona ahora cómo esas resoluciones pueden impactar sobre el debate que comenzó este jueves.

El juicio que debía comenzar este jueves

El debate tiene como acusados a Fernando y Matías Spaggiari, su madre Mirta Condotto y Carolina Schaberger. Los hermanos están señalados por la Fiscalía como los principales responsables de la asociación ilícita y de las estafas investigadas, mientras que Condotto y Schaberger tienen atribuciones diferentes dentro de la acusación.

La investigación sostiene que entre 2019 y 2022 se habría desarrollado una estructura destinada a captar dinero de ahorristas mediante convenios privados, utilizando como plataforma al Grupo Spaggiari SRL y la actividad inmobiliaria de la empresa.

El expediente reúne 560 víctimas y un perjuicio económico que fue estimado en alrededor de 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros, aunque las cifras fueron variando durante el avance de la investigación.

El fiscal Guillermo Loyola solicitó 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, a quienes acusa como jefes de una asociación ilícita y autores de múltiples hechos de estafa.

El debate fue programado para desarrollarse durante octubre, noviembre y diciembre, con una importante cantidad de testigos y víctimas. La lectura del veredicto está prevista para el 28 de diciembre.

Un juicio que llega después de varios frenos

El comienzo del debate es el resultado de un largo recorrido procesal. En febrero, la audiencia preliminar que debía abrir el camino definitivo hacia el juicio había quedado suspendida por planteos de querellantes vinculados con la incorporación de pruebas.

Posteriormente, la Cámara de Apelaciones intervino en distintas cuestiones y confirmó decisiones que permitieron que el expediente avanzara hacia el debate oral. En julio, además, quedó firme la acusación y la causa quedó a un paso del juicio.

Ahora, cuando finalmente llegó la fecha fijada para comenzar el juicio, la primera jornada volvió a quedar atravesada por planteos procesales de la defensa.

La decisión que adopte el tribunal después del cuarto intermedio será clave para saber si el juicio puede comenzar efectivamente con la producción de prueba o si deberá esperar a que se resuelvan previamente estas cuestiones.

FUENTE: Rafaela Noticias