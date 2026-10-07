Tres nuevos fiscales adjuntos se incorporaron a la Fiscalía Regional Rafaela

Ricardo Milton Kettler, Paola Sofía Pradolini y Natalia Viviana Andrione prestaron juramento este martes como nuevos fiscales adjuntos. (FOTO DIEGO CAMUSSO).

La Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación incorporó este martes a tres nuevos fiscales adjuntos subrogantes, quienes prestarán funciones en las unidades fiscales de Rafaela y Tostado. Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini se desempeñarán en la Unidad Fiscal Rafaela, mientras que Ricardo Milton Kettler lo hará en la Unidad Fiscal Tostado.

El acto de juramento se desarrolló durante la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Abogados de Rafaela y fue encabezado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el Fiscal Regional 5, Carlos María Vottero. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, funcionarios y representantes de los distintos poderes del Estado, además de integrantes del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad de la circunscripción. Los senadores Felipe Michlig, Alcides Calvo y Esteban Motta, el diputado provincial Juan Argañaraz, la presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Mabel Fossatti y el titular del Colegio de Abogados de Rafaela, Joaquín Cordero fueron algunas de las autoridades que asistieron a la ceremonia.

La incorporación de los tres fiscales forma parte del proceso de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación, que contempla el incremento de los recursos humanos para atender las funciones propias del organismo. En ese sentido, Vranicich destacó que la llegada de nuevos funcionarios representa un avance institucional, aunque reconoció que todavía existen debilidades y correcciones pendientes.

Durante su discurso, la Fiscal General también puso el acento en la importancia del trabajo coordinado entre los distintos actores del sistema de justicia y los tres poderes del Estado. Señaló que esa articulación resulta fundamental para abordar las problemáticas vinculadas con la violencia y remarcó que quienes trabajan en el territorio son quienes mejor conocen las realidades y particularidades de cada lugar.

Un acto con particular significado

La ceremonia tuvo además una particularidad institucional. Vranicich explicó que, a partir de la reforma constitucional, el MPA puede tomar juramento directamente a sus fiscales en el lugar donde van a desarrollar sus funciones. Hasta ahora, este tipo de actos se realizaba en la ciudad de Santa Fe ante los ministros de la Corte Suprema.

Por ese motivo, destacó especialmente que se tratara del primer acto de jura del MPA realizado en la localidad donde los fiscales comenzarán a desempeñarse, y agradeció al Colegio de Abogados por facilitar sus instalaciones.

El acto en Rafaela se produjo un día después de la ceremonia realizada en Reconquista, donde juraron otros cinco fiscales adjuntos subrogantes. En total, son 11 los nuevos fiscales que se incorporaron al MPA en esta etapa. Cinco de ellos fueron destinados a la Fiscalía Regional 4, tres a la Fiscalía Regional 5, dos a la Fiscalía Regional 3 y uno a la Fiscalía Regional 1.

En la Fiscalía Regional 4, Eduardo César Sequeira Alegre, Valentina María Alesso, Leandro Leonel Arraga y Rita María de los Ángeles Llamas cumplirán funciones en la Unidad Fiscal Reconquista, mientras que Juan Pablo Malberti se desempeñará en la Unidad Fiscal Vera. En la Regional 3, Antonela Santamaría se incorporará a la Unidad Fiscal Rufino y Adolfo Pisani a la Unidad Especializada en Abuso Sexual y Delitos en Contexto de Género de Venado Tuerto. En tanto, Luciana Chiavarini ya comenzó a desempeñarse en la Unidad Fiscal San Jorge, correspondiente a la Fiscalía Regional 1.

El Auditorio del Colegio de Abogados estuvo colmado para el acto de juramento de los fiscales adjuntos. (FOTO D. CAMUSSO)

Valentía y prudencia

Al dirigirse específicamente a los tres nuevos fiscales que asumieron en la Regional 5, Vranicich subrayó las particularidades de la función que comienzan a desempeñar. "Es muy difícil ser fiscal", sostuvo, al explicar que el trabajo cotidiano implica intervenir en conflictos y situaciones de dolor, por lo que las decisiones adoptadas no necesariamente conforman a todas las partes.

En ese marco, planteó dos características que, a su criterio, deben guiar el desempeño de los fiscales: valentía y prudencia. La primera, porque se trata de una función que puede implicar incluso recibir amenazas; la segunda, por el poder que la ley les otorga, particularmente en decisiones que pueden afectar la libertad de las personas.

Vranicich sumó además las denominadas "dos H": humildad y honestidad, conceptos que tomó de una expresión utilizada recientemente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Ser fiscal nos da mayor responsabilidad", sostuvo, y remarcó que la honestidad constituye una condición indispensable para integrar el Ministerio Público de la Acusación.

En ese sentido, sostuvo que el organismo debe actuar ante eventuales conductas indebidas de sus propios funcionarios y consideró que investigar y sancionar esas situaciones, lejos de debilitar al MPA, contribuye a fortalecerlo institucionalmente.

Finalmente, Vranicich destacó que la mayoría de los fiscales que están ingresando en esta etapa se formaron dentro del propio Ministerio Público de la Acusación, organismo que comenzó a funcionar en 2014. En el caso de los tres funcionarios que juraron en Rafaela, señaló particularmente la trayectoria de dos de ellos dentro del MPA y dio la bienvenida a la nueva fiscal que se incorpora a la institución.

Respecto de Kettler, confirmó que tendrá a su cargo funciones en la localidad de Tostado y planteó el desafío que implica esa responsabilidad. "Hay que poner orden", señaló, al tiempo que le aseguró el respaldo de la Fiscalía Regional y de la Fiscalía General para el desarrollo de su tarea.

FUENTE: La Opinión de Rafaela