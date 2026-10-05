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Confirmaron un nuevo feriado bancario y habrá cinco días seguidos sin bancos en noviembre

El Banco Central de la República Argentina oficializó la Comunicación "A" 8487, mediante la cual establece como feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.
EconomíaHace 7 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Banco Central 2

Las entidades financieras de todo el país tendrán un esquema de atención inédito durante la segunda semana de noviembre. El Banco Central de la República Argentina oficializó la Comunicación "A" 8487, mediante la cual establece como feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.

La medida se adoptó en el marco del operativo de logística y seguridad por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, y genera un extenso corte en la atención presencial que se extenderá por cinco días consecutivos.

Feriados bancarios en noviembre: cuáles son los cinco días sin bancos

La concatenación del calendario bancario comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha en la que tradicionalmente no hay actividad financiera en el país por la celebración del Día del Bancario.

Tras el fin de semana habitual, el lunes 9 de noviembre tampoco habrá atención por haber sido declarado feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026 emitido por el Poder Ejecutivo.

Con la adición del martes 10 oficializada por la autoridad monetaria, las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, retomando la actividad el miércoles 11.

La comunicación del Banco Central sobre el feriado bancario del martes 10 de noviembre
La comunicación del Banco Central sobre el feriado bancario del martes 10 de noviembre

Los feriados oficiales por la llegada de León XIV y la logística del Gobierno

La llegada del Santo Padre a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, motivo por el cual el Gobierno nacional declaró la visita de interés nacional y fijó un esquema de feriados con alcance territorial diferenciado para ordenar la movilidad y la seguridad:

  • Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino.
  • Martes 10 de noviembre: Feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba (además del feriado bancario nacional).
  • Miércoles 11 de noviembre: Feriado en la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada argumentó que la superposición de los operativos de seguridad y traslados de fieles con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales entorpecería la circulación, por lo que se dispuso la suspensión de actividades en las jurisdicciones afectadas.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: creación de una Unidad Ejecutora Especial y operatividad financiera

Para coordinar la infraestructura, el protocolo y la seguridad del pontífice, el Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El organismo estará conducido ad honorem por un funcionario con rango de secretario y contará con cinco coordinaciones ejecutivas específicas (Logística, Seguridad, Protocolo, Apoyo Legal y Administración) con facultades excepcionales para agilizar contrataciones directas y administrar los créditos presupuestarios asignados.

Durante los cinco días continuados sin bancos, las entidades financieras recordaron que se mantendrán operativos los canales digitales de atención. Los usuarios podrán realizar transferencias electrónicas, pagos mediante billeteras virtuales, operaciones por homebanking y retiros de efectivo en cajeros automáticos, así como en comercios adheridos y cadenas de supermercados.

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