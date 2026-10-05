Sunchales tendrá una semana con temperaturas estables y posible lluvias para el miércoles

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la presencia de dos sistemas ciclónicos desarrollándose sobre los cuerpos oceánicos, el primero sobre el Pacífico y el segundo sobre el Atlántico, sumado a un centro de alta presión recuperándose en el Litoral Argentino, las masas de aire en nuestra región se configuran de manera tal, que permiten una lenta mejoraría de las condiciones, con alternancia de cielo nublado a parcial nublado y despejado por momentos, con alguna posibilidad de lluvias débiles entre finales del miércoles y comienzos del jueves. Respecto de las temperaturas, si bien presentan una tendencia en gradual ascenso, se deberían mantener sin grandes variaciones por lo menos hasta finales de la semana.

Martes con cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.