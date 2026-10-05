LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Sunchales tendrá una semana con temperaturas estables y posible lluvias para el miércoles

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa temperaturas sin grandes cambios y condiciones variables durante la semana, con inestabilidad hacia el miércoles.
GeneralHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Caminar dia soleado

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con la presencia de dos sistemas ciclónicos desarrollándose sobre los cuerpos oceánicos, el primero sobre el Pacífico y el segundo sobre el Atlántico, sumado a un centro de alta presión recuperándose en el Litoral Argentino, las masas de aire en nuestra región se configuran de manera tal, que permiten una lenta mejoraría de las condiciones, con alternancia de cielo nublado a parcial nublado y despejado por momentos, con alguna posibilidad de lluvias débiles entre finales del miércoles y comienzos del jueves. Respecto de las temperaturas, si bien presentan una tendencia en gradual ascenso, se deberían mantener sin grandes variaciones por lo menos hasta finales de la semana.

imagen

Martes con cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente nublado, con alguna nubosidad por mementos y condiciones algo inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 15º y suave descenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste hacia últimas horas del día.

Por último, jueves con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Te puede interesar
ANSES Sunchales

Operativo de atención de ANSES en Sunchales

ANSES
GeneralHace 7 horas
Desde este lunes 5 y hasta el viernes 9 de octubre, entre las 8:00 y las 14:00, recibe consultas y realiza trámites mediante un operativo de atención, en el punto de contacto ubicado en Juan B. Justo 373. 
Lo más visto
Carlos Casto: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.
Alejandro Simón: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad”

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
Ante unos 7.000 invitados que disfrutaron de la gran fiesta por el 80º Aniversario de SANCOR SEGUROS , el CEO de la aseguradora reivindicó el legado de los pioneros, el trabajo colectivo y el compromiso con las comunidades donde el Grupo está presente. También planteó los grandes desafíos que atraviesa la sociedad y destacó el rol que tendrá el sector asegurador en ese escenario.
Lazo

Osvaldo Fregona

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 3 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Chubut 797. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
PRESIDENTE JOSÉ SÁNCHEZ

José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros

Grupo Sancor Seguros
EconomíaHace 1 día
El sábado 3 de octubre se realizó la 80ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.
Boletín de noticias