Vacaciones de invierno 2026: Cuándo son en Santa Fe y en el resto de las provincias

Con la llegada de julio, miles de familias ya comenzaron a organizar viajes, escapadas y actividades para las vacaciones de invierno 2026. El receso escolar de mitad de año es uno de los períodos más esperados por estudiantes, docentes y trabajadores del sistema educativo, ya que marca una pausa en el calendario lectivo.

Cada provincia definió su propio calendario escolar, respetando el objetivo de garantizar al menos 190 días efectivos de clases durante el año . Además, las provincias contemplan factores climáticos, necesidades regionales y cuestiones vinculadas a la organización educativa al momento de fijar las fechas del receso.

Las fechas ya fueron confirmadas por las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones y forman parte del cronograma acordado por el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, como sucede cada año, las vacaciones no serán simultáneas en todo el país

Las diferencias en el calendario escolar responden a la autonomía de cada jurisdicción para organizar el ciclo lectivo, siempre dentro de los lineamientos establecidos a nivel nacional.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Santa Fe

Santa Fe definió que sus vacaciones de invierno en 2026 serán en las primeras semanas de julio. En otra palabras, del 6 al 17 de julio no habrá actividades en ningún nivel educativo, además de recesos en otras áreas institucionales y judiciales.

Sin embargo, gran parte del resto del país no tendrá vacaciones esas mismas dos semanas .

Cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia

El primer bloque de vacaciones de invierno abarcará del 6 al 17 de julio y comprenderá a seis provincias. En ese período tendrán receso escolar: Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y -como se dijo- Santa Fe. Estas jurisdicciones serán las primeras en cerrar temporalmente las aulas durante el ciclo lectivo 2026.

El segundo grupo de provincias iniciará el receso una semana después, entre el 13 y el 24 de julio. Las jurisdicciones que adoptaron estas fechas son Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por último, la provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero comenzarán las vacaciones de invierno más tarde que gran parte del país. En estos distritos, el descanso se extenderá del 20 al 31 de julio de 2026.