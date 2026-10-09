Viernes frío y con lloviznas: Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, ldurante este viernes se mantiene el ingreso de aire frío superficial, mientras que en altura comienzan a perder potencia las corrientes desde el oeste del continente lo que permite una generalización en el comportamiento de las masas de aire en la región. No obstante ello, todavía se presenta algún grado de aporte desde el nor/noroeste del continente el cual podría generar algunas lluvias débiles o lloviznas dispersas durante la jornada. Respecto de las temperaturas, se mantienen en gradual descenso y con poca amplitud térmica, producto de la configuración propia de las masas de aire en la región.

Sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando gradualmente al sureste.