Sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando gradualmente al sureste.
Viernes frío y con lloviznas: Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, ldurante este viernes se mantiene el ingreso de aire frío superficial, mientras que en altura comienzan a perder potencia las corrientes desde el oeste del continente lo que permite una generalización en el comportamiento de las masas de aire en la región. No obstante ello, todavía se presenta algún grado de aporte desde el nor/noroeste del continente el cual podría generar algunas lluvias débiles o lloviznas dispersas durante la jornada. Respecto de las temperaturas, se mantienen en gradual descenso y con poca amplitud térmica, producto de la configuración propia de las masas de aire en la región.
En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.
Por último se espera un lunes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este.