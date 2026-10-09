Hablaron los hermanos Spaggiari: “Necesitábamos un poco más de paciencia y que nos dejen trabajar”

Los hermanos Spaggiari tomaron la palabra durante el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Rafaela y expusieron su propia versión sobre el origen de la crisis que terminó con cientos de ahorristas reclamando la devolución de su dinero.

Ambos rechazaron la hipótesis de una maniobra deliberada para quedarse con los fondos y sostuvieron que detrás de los incumplimientos existió una situación económica que se volvió imposible de afrontar.

La postura coincide con la línea que la defensa viene sosteniendo desde la investigación: que no existió una estafa piramidal sino un emprendimiento principalmente inmobiliario que atravesó dificultades por la situación económica, la inflación, las variaciones del dólar y los problemas de liquidez.

Matías: “Si ganamos, ganamos todos”

El primero en hablar fue Matías Spaggiari, quien ubicó el comienzo de la actividad vinculada con las inversiones externas en 2014 o principios de 2015.

Explicó que el eje de los negocios siempre estuvo en el rubro inmobiliario, especialmente por tratarse de operaciones vinculadas al dólar y que, según su explicación, permitían obtener retornos que luego eran reinvertidos. “Todo lo que se generaba, todo lo que entraba de esa inversión externa, se invertía”, sostuvo.

También repasó la historia empresarial junto a su hermano. Mencionó negocios inmobiliarios, la fabricación de ladrillos y la construcción, además de otros emprendimientos productivos.

Según dijo, llegaron a tener más de 100 empleados y generaron un importante circuito de movimiento económico a través de esas actividades.

Matías insistió en una idea que atravesó buena parte de su exposición: el negocio debía beneficiar a todos. “Si uno no se beneficiaba, no era negocio” , resumió.

También habló de la responsabilidad social que, según sostuvo, siempre tuvieron como empresarios. Mencionó su vínculo con el deporte amateur y su paso por la presidencia de un club, donde planteó como objetivo que los chicos tuvieran un espacio de contención.

En ese contexto, afirmó que la empresa mantenía una lógica similar: si aparecía un problema, se explicaba la situación y se pedía tiempo para poder solucionarlo trabajando. “Siempre pensando en común. Y el negocio igual. Si ganamos, ganamos todos”, sostuvo.

Fernando: “Nunca en nuestra empresa hubo intención de estafar”

Luego fue el turno de Fernando Spaggiari, quien puso especial énfasis en la historia familiar y en los valores que, según dijo, recibieron de sus padres.

Explicó que la familia lleva varias generaciones vinculada con Rafaela y que fueron educados bajo la premisa de que, cuando aparece un problema, hay que enfrentarlo y buscar una solución.

Según relató, cuando comenzaron las dificultades económicas, se reunieron con los clientes para explicarles personalmente qué estaba ocurriendo. “Siempre la decisión fue cumplir con los contratos”, sostuvo.

Fernando atribuyó la crisis a una combinación de factores económicos, entre ellos la pandemia, los cambios en el valor del dólar, los problemas de liquidez y las dificultades para conseguir financiamiento.

Su planteo fue que la situación no representó una decisión de abandonar las obligaciones, sino un problema temporal que intentaron superar mediante el trabajo. “Nunca en nuestra empresa hubo la intención de estafar a uno. Nunca en la vida lo pensamos” , afirmó.

El empresario también repasó las medidas que, según sostuvo, tomaron durante 2023 para intentar ordenar la situación económica.

Mencionó la cancelación de deudas con proveedores, el pago de créditos bancarios y la regularización de cuentas corrientes. También contó que habían gestionado un crédito de 17 millones de pesos para adquirir una máquina industrial, pero decidieron no tomarlo porque entendían que no estaban en condiciones de afrontar posteriormente las cuotas.

Para Fernando, esa decisión demostraba que no buscaban incorporar dinero a cualquier costo. Fábricas, universidades y la respuesta a la acusación de una “fachada”

Uno de los tramos más extensos de su exposición estuvo dedicado a defender la existencia y actividad de las empresas. Mencionó las fábricas de ladrillos, la constructora y los vínculos que mantenían con instituciones educativas y técnicas.

Nombró a la UTN de Rafaela, la UTN Santa Fe y el ITEC Rafaela, además de profesionales que, según explicó, trabajaban en el desarrollo y mejora de los productos.

También mencionó proyectos vinculados con la certificación de los ladrillos y trabajos con empresas del sector de la construcción.

El objetivo fue responder a uno de los argumentos centrales de la acusación: que las empresas y sus actividades habrían servido como una fachada para generar confianza entre los ahorristas.

Fernando fue tajante al respecto: “No es fachada de la empresa”, sostuvo.

Según explicó, las páginas web, Instagram y Facebook mostraban permanentemente las actividades que realizaban y existía incluso una persona dedicada específicamente a comunicar lo que ocurría dentro de las empresas.

Para los hermanos, esa actividad empresarial real es incompatible con la hipótesis de que todo hubiera sido montado con el único objetivo de engañar a los ahorristas.

“Las obligaciones hay que cumplirlas”

Hacia el final de su exposición, Fernando volvió sobre uno de los conceptos que ambos hermanos repitieron durante sus intervenciones: la obligación de responder por las deudas.

Sostuvo que, incluso frente a una eventual condena, su posición personal no cambiaría. “Las obligaciones hay que cumplirlas”, afirmó. Y agregó que su intención siempre fue afrontar la situación y buscar una salida mediante el trabajo.

También reivindicó el arraigo familiar en Rafaela, su matrimonio, sus hijos y el vínculo que mantuvieron con instituciones y actividades de la ciudad.

“¿Vamos a poner un apellido, un buen nombre para querer estafar a la gente?”, planteó.

Para Fernando, la trayectoria familiar y empresarial construida durante décadas era otro de los elementos que, desde su perspectiva, demostraban que nunca existió una decisión deliberada de engañar a los ahorristas.

Los hermanos cerraron sus exposiciones insistiendo en la misma idea: habían atravesado una situación económica que no pudieron resolver en los tiempos previstos, pero no habían actuado con intención de estafar.

“Ante los problemas hay que dar la cara y solucionarlos”, fue el concepto con el que Fernando terminó su intervención.

La explicación de los hermanos se produjo luego de que la Fiscalía, a cargo de Guillermo Loyola, presentara su propia teoría del caso y describiera la operatoria como una “rueda” o esquema Ponzi, con la incorporación de nuevos ahorristas como mecanismo para sostener los compromisos anteriores.

Ahora, el juicio continuará con las restantes exposiciones de la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Gabriel Abraham, quien representa a los principales acusados.

FUENTE: Rafaela Noticias