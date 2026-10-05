LRF: En su casa, Libertad derrotó a Sportivo Roca

En la tarde es este domingo se completó la 11ª fecha del Clausura 2026 de Primera A, organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol.

En Sunchales, Libertad derrotó 1 a 0 a Sportivo Roca, con gol de Marcos Quiroga a los 22'. Dirigió Sebastián Yori. En Reserva, ganó Sportivo Roca por 4 a 1.

Este lunes, en barrio Barranquitas, a las 21.30 —Reserva a las 20—, Sportivo Norte recibirá a Unión de Sunchales. El árbitro será Franco Ceballos, acompañado por J. Zbrun y S. Iñiguez.

Resultados y desarrollo de la Fecha 11