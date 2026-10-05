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#LRF: En su casa, Libertad derrotó a Sportivo Roca

Este domingo, el Cañonero derrotó 1 a 0 al equipo oriundo de Presidente Roca, con gol de Marcos Quiroga a los 22' del primer tiempo.
Deportes - FútbolHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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En la tarde es este domingo se completó la 11ª fecha del Clausura 2026 de Primera A, organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol.

En Sunchales, Libertad derrotó 1 a 0 a Sportivo Roca, con gol de Marcos Quiroga a los 22'. Dirigió Sebastián Yori. En Reserva, ganó Sportivo Roca por 4 a 1.

Este lunes, en barrio Barranquitas, a las 21.30 —Reserva a las 20—, Sportivo Norte recibirá a Unión de Sunchales. El árbitro será Franco Ceballos, acompañado por J. Zbrun y S. Iñiguez.

Resultados y desarrollo de la Fecha 11

  • Atlético de Rafaela 3 vs. Ben Hur 3 (Jugado el jueves)
  • Argentino de Vila 2 vs. Atlético María Juana 2
  • Deportivo Josefina 1 vs. 9 de Julio 0
  • Deportivo Tacural 2 vs. Ferrocarril del Estado 1
  • Independiente de Ataliva 1 vs. Peñarol 3
  • Libertad de Sunchales 1 vs. Sportivo Roca 0
  • Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 3 vs. Argentino Quilmes 4
  • Brown de San Vicente 4 vs. Deportivo Aldao 1
  • Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales (Lunes 05/10 - 21:30 hs)

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