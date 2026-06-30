Vanesa Ortiz: "Hay más de 1000 personas registradas en la Oficina de Empleo que buscan trabajo"

El nuevo escenario económico que exige una rápida reconversión del sector productivo para sobrevivir produjo que la mayor preocupación de los argentinos (hasta hace un año atrás era la inflación) sea la falta de trabajo y los bajos salarios.

Vanesa Ortiz, Subsecretaria de Economía Social y Solidaria trabaja en un área sensible de la Municipalidad de Sunchales. Entre sus funciones, se encuentra la de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas así como la intermediación con empresas de la región a los fines de facilitar el acceso a un empleo.

En la entrevista brindada a El Eco, la funcionaria describe cómo aborda el Estado Municipal la demanda laboral en Sunchales que se ve complejizada con la quiebra de SanCor. También la importancia de la Oficina de Empleo para contener y capacitar a las personas que buscan insertarse en el sector socio - productivo.

La creación de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria

"Esta gestión quería anticiparse al escenario que iba a atravesar la ciudad como consecuencia de la láctea, ya que se iba a transformar en un efecto dominó. Iba a repercutir en términos de empleabilidad, en calidad de vida, en todo. Así surge la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria con varios pilares. Entre ellos, Oficina de Empleo, que ya venía trabajando porque es una institución gubernamental, donde nosotros desde agosto de 2024 empezamos a ordenar la información o los datos que teníamos para poder hablar de números básicamente y hacer una foto de ese momento que nos permitiera comprar con la proyección que manejábamos".

Más de 1000 curriculums

"Hoy podemos hablar de alrededor de 1.100 currículums que se actualizan permanentemente llamando por teléfono, mandando mensajito. Hacemos un corte donde por semana se van llamando a distintas personas porque se tomó como política hacer un seguimiento de cada situación. Lo novedoso, hablamos de nuevos desempleados. Hay un montón de personas, mayormente mujeres, que tal vez tiempo atrás no buscaban trabajo que se suman a esta estadística. Por eso hablamos de desempleados y no de desocupados, pero que hoy son buscadores de trabajo".

Jóvenes y adultos mayores

"Empezamos a notar que el estudiante terciario o universitario de entre 18 y 21, que a lo mejor antes no buscaban trabajo porque los padres podían bancarle el estudio. Hoy también se acercan a trabajar, a buscar trabajo de lo que sea como un trabajo eventual, de cadete, que sabemos que por ahí tienen más trabajo los fines de semana, o un trabajo de mediodía o hasta jornada completa. *

También otro dato que tenemos es que adultos mayores también se ofrecen. mayormente mujeres para tareas de cuidado. Tenemos un registro que surge por ordenanza de cuidadores, asistentes personales y le dimos mucha difusión, cuando hay búsqueda se envían los currículum automáticamente. Siempre estuvo eso, de que la persona mayor de 65 o de 70 años que estaba en condiciones de hacer ese laburito extra, siempre se anotaba. Hoy es una búsqueda activa, un indicador serio que marca un corte en este momento histórico".

Las demandas del sector productivo

"Las empresas a lo mejor antes se acercaban más. Igual estamos atento a las publicaciones de búsquedas laborales y si vemos que tenemos personal capacitado, les escribimos para saber si les interesa. También hay vínculos desde hace mucho tiempo con otras empresas y son esas firmas quienes ofrecen personal capacitado para dar los cursos. Tenemos cursos de capacitación de oficios, donde se gestionan, por lo menos dos veces al año, con Provincia para poder tener la certificación de Impulsa, o sea, del Ministerio de Educación o de la Producción. Y son útiles porque facilitan los docentes y las herramientas. O sea, las habilidades blandas y las habilidades técnicas van de la mano".

Aplanamiento emocional

"Notamos que la persona desempleada o que busca una salida laboral empieza con una búsqueda activa, está atenta, publicás algo desde las redes de la Oficina de Empleo, y reacciona. Pero si no consigue trabajo en un cierto tiempo, viene una etapa de aplanamiento emocional, de estar ahí sin expectativas, ni siquiera alerta. Es muy duro y por eso estuvimos trabajando en un un programa que vulgarmente lo llamamos "Reinventarse", que tiene que ver con esto de pensar las nuevas identidades laborales. Y fue pensado para gente que venía de trabajar muchísimos años en producción o en empleos, con un hábito, con una rutina, con un sueldo, con un estilo de vida, en un rango etario que se ubica por encima de los 50 años, y a lo mejor a tres años de jubilarte, o con todos los años de aporte, pero esperando que se concrete. Este proyecto tuvo como propósito eso, donde hubo una instancia que fue, si se quiere, de catarsis, pero también de una reconstrucción como persona, como laburante".

Capacitaciones

"En la Oficina de Empleo, en estos momentos estamos justamente trabajando para iniciar un taller de refrigeración domiciliaria e industrial que se pondría en marcha en el segundo semestre. El año pasado hicimos de instalación y mantenimiento de aire acondicionado y de electricidad.

A nivel local, organizamos capacitaciones más cortitas, que están relacionadas con la economía familiar como arreglos de electricidad, de plomería, de todo lo que tiene que ver con pintura y otras reparaciones menores"

La Oficina de Empleo se encuentra en Balbín 333 y se pueden contactar a través de whatsapp al 3493417773 o por instagram a la cuenta: Oficina de Empleo Sunchales.