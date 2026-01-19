El calor da una tregua en el inicio de la semana

El lunes arrancó con descenso térmico y mejora gradual. A partir del miércoles, nuevamente ingresará aire más cálido y los registros térmicos comenzarán a subir gradualmente.
Cielo despejado

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, viento fresco y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de aire frío a la región logra mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas, permitiendo un suave descenso de las temperaturas en la misma. No obstante ello, dicho comportamiento no debería ser muy extendido en el tiempo, esperándose que a partir del miércoles, comience a predominar nuevamente ingreso de aire algo más cálido y con ello, los registros térmicos comiencen a subir gradualmente.

Clima 19-1-26

Pronóstico extendido

  • Lunes 19 de enero: mejora definitiva de las condiciones del tiempo, con cielo mayormente despejado. El viento sopla del este-sudeste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas fuertes durante la madrugada. Se registra un marcado descenso térmico, con mínima de 16 °C y máxima de 29 °C.
  • Martes 20 de enero: continúa el buen tiempo en la región. El viento rota al noroeste y favorece un ascenso de las temperaturas, con una mínima de 15 °C y una máxima cercana a 30 °C.
  • Miércoles 21 de enero: se mantienen las condiciones estables, con cielo mayormente despejado y ambiente más cálido. El viento del noreste sostiene el aumento térmico y no se esperan lluvias.
  • Jueves 22 de enero: Cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20º y en gradual ascenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste
