El calor da una tregua en el inicio de la semana

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, viento fresco y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de aire frío a la región logra mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas, permitiendo un suave descenso de las temperaturas en la misma. No obstante ello, dicho comportamiento no debería ser muy extendido en el tiempo, esperándose que a partir del miércoles, comience a predominar nuevamente ingreso de aire algo más cálido y con ello, los registros térmicos comiencen a subir gradualmente.

Pronóstico extendido