Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

UCES Rafaela lanza la carrera de Medicina
La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales anunció oficialmente la apertura de la carrera de Medicina en su Sede Rafaela y comenzará a dictarse en 2026.
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inicia un nuevo período de inscripción para sus carreras a distancia. Desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, las y los interesados podrán realizar el trámite de manera completamente online a través del portal www.unlvirtual.edu.ar.
En esta nueva convocatoria, UNL Virtual ofrece una amplia propuesta académica de pregrado y grado en distintas áreas del conocimiento. Con más de dos décadas de experiencia en educación a distancia, la UNL garantiza calidad, acompañamiento y flexibilidad para quienes eligen estudiar en esta modalidad.
El proceso de ingreso a las carreras a distancia de la Universidad Nacional del Litoral se realiza de manera completamente online a través del portal UNLVirtual.
Para concretar la inscripción y comenzar a formar parte de esta comunidad de aprendizaje, es importante seguir los siguientes pasos:
1. Elegir la propuesta académica
UNL Virtual ofrece más de 30 opciones de formación en distintas áreas del conocimiento: cursos de formación profesional, el ciclo inicial de Abogacía, tecnicaturas universitarias, ciclos de complementación curricular y diplomaturas en modalidad a distancia.
2. Completar el formulario de inscripción online
Ingresá a www.unlvirtual.edu.ar y accedé al formulario de inscripción disponible en el portal. Allí deberás registrar tus datos personales y seleccionar la carrera o propuesta de tu interés.
Para validar la inscripción, es necesario completar todos los campos y seleccionar “Finalizar”.
El período de inscripción se extiende del 15 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
3. Presentar la documentación requerida
Una vez finalizado el formulario, deberás avanzar con las gestiones administrativas y académicas:
Cargar en la sección “Legajo Digital” la documentación solicitada (DNI, constancia de CUIL y título secundario o constancia de trámite).
Completar el formulario SUR I, con datos estadísticos de carácter obligatorio.
Abonar los gastos administrativos de inscripción correspondientes.
4. Ingreso al Campus Virtual
Al concluir la inscripción, las y los aspirantes podrán acceder al Ambiente de Atención al Aspirante dentro del Campus Virtual. Allí encontrarán toda la información necesaria para acompañar su proceso de admisión, así como el acompañamiento de tutores que los orientarán en cada etapa.
Con más de 20 años de trayectoria en educación a distancia, la UNL consolida su compromiso con una formación universitaria pública, inclusiva y de calidad, brindando oportunidades de estudio a personas de todo el país y la región.
A través de UNL Virtual, la Universidad continúa ampliando sus fronteras y acompañando a cada estudiante en la construcción de su futuro académico y profesional.
