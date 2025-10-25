Fallo inédito en Santa Fe: Deudor alimentario deberá entregar su carnet de conducir

La justicia de familia de Santa Fe dictó una resolución inédita: un progenitor que adeuda la cuota alimentaria deberá entregar físicamente su carnet de conducir en el juzgado, y no podrá renovarlo hasta que se ponga al día. La medida fue obtenida por la abogada Patricia Almirall, tras una serie de incumplimientos sostenidos.

El fallo llegó luego de agotar otras herramientas: inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, prohibición de salir del país e impedimentos para contratar con el Estado. “Es una sanción inmediata que repercute en su vida diaria y empuja al cumplimiento”, explicó Almirall, en diálogo con Mitre Santa Fe.

El deudor había pactado el pago del 25% de sus ingresos y a la semana renunció a su trabajo, lo que elevó la deuda.

El hombre tiene 72 horas para presentar el carnet. Si no lo hace, el juzgado podría disponer que un oficial de justicia vaya a buscarlo al domicilio, incluso con uso de fuerza pública si es necesario. Para rehabilitar la licencia deberá presentarse, justificar su situación laboral y acordar una nueva cuota o un plan de pago.

Almirall destacó que hay otras sanciones que ya se aplican en el país, como bloqueo de CUIT, restricciones para usar redes sociales en caso de influencers e incluso prohibición de ingreso a estadios de fútbol. Además, recordó que existe un proyecto provincial para vincular automáticamente el registro de deudores morosos con la Agencia de Seguridad Vial, de modo que la imposibilidad de renovar licencias sea inmediata.

La letrada adelantó que insistirán con esa iniciativa ante el gobierno provincial en los próximos días.