Fallo inédito en Santa Fe: Deudor alimentario deberá entregar su carnet de conducir

Liberan a un sunchalense que hizo compras con una tarjeta de débito robada
El imputado realizó tres compras por un monto cercano a los 25.000 pesos: primero compró un paquete de yerba en un supermercado y luego adquirió productos en una carnicería.
La justicia de familia de Santa Fe dictó una resolución inédita: un progenitor que adeuda la cuota alimentaria deberá entregar físicamente su carnet de conducir en el juzgado, y no podrá renovarlo hasta que se ponga al día. La medida fue obtenida por la abogada Patricia Almirall, tras una serie de incumplimientos sostenidos.
El fallo llegó luego de agotar otras herramientas: inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, prohibición de salir del país e impedimentos para contratar con el Estado. “Es una sanción inmediata que repercute en su vida diaria y empuja al cumplimiento”, explicó Almirall, en diálogo con Mitre Santa Fe.
El deudor había pactado el pago del 25% de sus ingresos y a la semana renunció a su trabajo, lo que elevó la deuda.
El hombre tiene 72 horas para presentar el carnet. Si no lo hace, el juzgado podría disponer que un oficial de justicia vaya a buscarlo al domicilio, incluso con uso de fuerza pública si es necesario. Para rehabilitar la licencia deberá presentarse, justificar su situación laboral y acordar una nueva cuota o un plan de pago.
Almirall destacó que hay otras sanciones que ya se aplican en el país, como bloqueo de CUIT, restricciones para usar redes sociales en caso de influencers e incluso prohibición de ingreso a estadios de fútbol. Además, recordó que existe un proyecto provincial para vincular automáticamente el registro de deudores morosos con la Agencia de Seguridad Vial, de modo que la imposibilidad de renovar licencias sea inmediata.
La letrada adelantó que insistirán con esa iniciativa ante el gobierno provincial en los próximos días.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin, ratificando la continuidad de las restricciones impuestas a los imputados. La resolución se dio este martes tras más de dos horas de audiencia en Tribunales de Rafaela.
La medida fue dictada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, cargo del Juzgado Federal de Rafaela. La Cámara Federal de Rosario revocó una falta de mérito anterior. También está implicado un médico de Gálvez.
Está imputado en una causa por amenazas simples y estafa. Según la resolución, deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la Comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta.
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.
El imputado tiene 32 años y sus iniciales son MRM. El ilícito fue cometido el domingo 5 de octubre, invadiendo la vivienda de la víctima, donde intentó asfixiarla con el cable de un ventilador.
La Justicia Federal investiga a ex autoridades de la cooperativa local por no depositar aportes previsionales y de obra social durante treinta y dos períodos fiscales por la suma de $1.644.440.882.
La conducción nacional del gremio rural resolvió la separación preventiva de Hugo Valentín Perino tras detectar empleo no registrado y uso indebido de bienes sindicales. Raúl Horacio Acebal asumió de manera interina.
El hombre identificado con las iniciales J. A. P. de 46 años, habría sido el autor de un ilícito ocurrido el 19 de octubre. El allanamiento se produjo en un inmueble ubicado en calle Virgilio Márquez de nuestra ciudad.
La capacitación, donde asistieron más de 30 personas, fue brindada por la Universidad del Gran Rosario, en articulación con la Municipalidad de Rafaela y la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de Rafaela.
En un final no apto para hipertensos, y luego de igualar en 64 en el período regular, Libertad festejó en el estadio albiverde al imponerse 72 a 70 al Bicho Verde en tiempo suplementario. El próximo viernes volverán a verse las caras para disputar el segundo juego de la serie semifinal en el Hogar de los Tigres.