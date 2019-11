Federal A: Unión sufrió una nueva derrota en su cancha

A Unión le sigue costando de local. Este domingo, perdió 2 a 1 con Central Norte de Salta y sufrió su tercera derrota jugando en Sunchales. Miguel Yuste había abierto el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, pero la visita lo dio vuelta con dos tantos de Fabricio Reyes, a los 35 de la primera parte y a los 8 del complemento.

Así, el equipo de Marcelo Milanese dejó pasar una buena chance de sumar de a tres y regresar a la zona de clasificación. Quedó en la novena posición, con 13 unidades. El próximo fin de semana visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú, que está último con 8.

LE FALTÓ DEFINICIÓN



Hasta el gol de Yuste, el Verde había hecho méritos para estar en ventaja y el 1 a 0 era justo. Antes del tanto del capitán, lo había tenido José Ayala Pacheco en dos oportunidades; pero el paraguayo se topó con la figura del arquero Mauricio Pegini, que también intervino en el epílogo del encuentro para tapar de forma magistral un cabezazo de Martín Rodríguez y evitar el empate.

UNA MALA TARDE EN DEFENSA



Central Norte nunca superó a Unión en cuanto a la producción futbolística, pero supo capitalizar los errores de la última línea local para llevarse los tres puntos a Salta. En la primera parte, una desatención de Jonathan Paiz derivó en el tiro de esquina del cual llegó la igualdad. Nadie pudo despejar la pelota y Reyes, que ingresó por el segundo palo, fusiló a Leonardo Torres para el 1 a 1.

El complemento fue de bajo nivel para ambos equipos. Pero, nuevamente, los conducidos por Ezequiel Medrán aprovecharon las dudas del fondo albiverde. Así fue que, sobre los 8 minutos, y tras una buena respuesta de Torres en primer instancia, Reyes ensayó una pirueta y tuvo la suerte de su lado: la pelota dio en el palo y Torres, que volvía sobre sus pasos, la terminó empujando hacia el fondo de su arco.

LE CUESTA PROPONER



En esta nueva versión, Unión parece sentirse más cómodo cuando se preocupa por cerrar su arco primero, y por atacar después. Hoy estuvo falto de fútbol, sobre todo cuando Santiago Stelcaldo, quien era el conductor del medio hacia arriba, debió abandonar la cancha por una molestia.

Los cambios que introdujo Milanese (ingresaron Germán Rodríguez Rojas y Martín Rodríguez) no disimularon la ausencia del ex Vélez y los sunchalenses prácticamente no generaron peligro. El local no encontró los caminos, y por la vía aérea, la defensa visitante despejó todo. El Verde guapeó el partido hasta el final, con ganas pero sin juego, y no le alcanzó siquiera para rescatar un empate.

Dentro de lo negativo de la derrota, el resto de los resultados que se dieron en la Zona A le permiten al Verde seguir a dos puntos de los puestos de clasificación y a cinco de la zona baja. Claro que deberá empezar a sumar puntos importantes de local, para no sufrir en la recta final del torneo.

SÍNTESIS

Unión (1): Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; José Ayala Pacheco, Mateo Castellano, Matías Valdivia y Franco Semino (ST Martín Rodríguez); Santiago Stelcaldo (ST Germán Rodríguez Rojas); Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Central Norte (2): Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Joel Jiménez; Nicolás Issa (ST Guillermo Cosaro), Franco Piergiácomi, Osvaldo Young y Carlos Arriola (ST Juan Rivas); Reinaldo Martínez (ST Gonzalo Ríos) y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: 29' PT Miguel Yuste (U), 34' PT Fabricio Reyes (CN) y 8' ST Fabricio Reyes (CN).