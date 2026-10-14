AUNOSA avanza con obras de mejora en la Ruta Nacional 34

En su segunda semana de operación, Autovía al Norte continúa con los trabajos de puesta en valor de la calzada en distintos sectores del Corredor Centro Norte.
RegiónHace 6 horas AUNOSA
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AUNOSA mantiene activos los trabajos de recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 34, dando continuidad a las intervenciones iniciadas desde el primer día de la concesión.

En la provincia de Santa Fe, los equipos realizaron tareas de reparación en la junta del puente sobre el arroyo Sunchales y trabajos de bacheo en sectores deteriorados de la calzada.

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Estas intervenciones forman parte de un plan de mejoras progresivas que busca optimizar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial a lo largo del corredor.

Las tareas continuarán en distintos puntos de la traza, priorizando aquellos sectores que requieren una atención más inmediata.

Autovía al Norte reafirma su compromiso con la recuperación de la Ruta Nacional 34, avanzando con obras concretas para mejorar la transitabilidad de este importante corredor vial.

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