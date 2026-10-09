AUNOSA inició la operación de la Ruta 34 con obras de mantenimiento y modernización de los peajes

Autovía al Norte S.A.U. (AUNOSA) comenzó la operación del Corredor Centro Norte de la Ruta Nacional Nº 34 con trabajos de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura vial, junto con un proceso de modernización de las estaciones de peaje de Ceres y Fernández.

Desde el inicio de la concesión, la empresa lleva adelante tareas destinadas a mejorar progresivamente las condiciones de circulación y seguridad vial en uno de los corredores estratégicos para el transporte de cargas, la actividad productiva y la conexión entre distintas localidades de la región.

Uno de los principales ejes de esta primera etapa es la actualización tecnológica de los peajes, mediante la instalación de tótems y nuevos sistemas de cobro electrónico que buscan facilitar las operaciones y agilizar el tránsito por las estaciones.

Modernización de los peajes de Ceres y Fernández

Los trabajos presentan distintos niveles de avance en ambas estaciones. En Fernández, el cobro se realiza actualmente a través de terminales POSnet y TelePASE, mientras continúan las tareas de instalación del nuevo equipamiento.

En Ceres, en tanto, ya se encuentran operativas dos vías con tótems de cobro electrónico. Además, los usuarios pueden abonar mediante POSnet y utilizar el sistema TelePASE.

La incorporación de estos dispositivos forma parte del proceso de modernización de la infraestructura de cobro, con el objetivo de ampliar las alternativas de pago y mejorar la circulación vehicular.

No obstante, mientras se desarrollan las tareas de instalación, algunas vías permanecen temporalmente cerradas en ambas estaciones. Esta situación puede generar demoras, por lo que se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en los peajes.

TelePASE, la alternativa más económica

En el marco de la actualización de los sistemas de cobro, AUNOSA recordó que TelePASE constituye la opción más ágil y económica para los usuarios.

Por su parte, el pago manual electrónico tiene una tarifa equivalente al doble de la correspondiente a TelePASE. Esta modalidad permite abonar mediante código QR, tarjetas de crédito o débito y tecnología NFC desde el teléfono celular.

La empresa recomienda considerar estas alternativas al momento de planificar los viajes, especialmente para quienes utilizan con frecuencia la Ruta Nacional N.º 34.

AUNOSA y la concesión del Corredor Centro Norte

El Tramo Centro Norte comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde el empalme con la Ruta Nacional 19, en la provincia de Santa Fe, hasta el empalme con la Ruta Provincial 5, en La Banda, Santiago del Estero. Se trata de un corredor relevante para la conectividad regional, el transporte de cargas y el movimiento de la producción.

La concesión tendrá una duración de 20 años y, al inicio de la operación, continuarán funcionando las estaciones de peaje de Ceres y Fernández.

La concesión comprende la gestión y el mantenimiento del corredor, además de las intervenciones necesarias para mejorar sus condiciones de transitabilidad y seguridad, de acuerdo con las obligaciones establecidas para el servicio.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios circular con precaución durante esta fase de implementación, respetar las indicaciones del personal y tener en cuenta la posibilidad de demoras. Asimismo, expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas y agradecieron la paciencia y comprensión de quienes transitan por ambas estaciones.