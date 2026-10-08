El Gobierno adjudicó AySA al grupo de Mauricio Filiberti por US$340 millones

La empresa AySA pasó a manos del grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones. El holding, que integra el empresario Mauricio Filiberti, superó la oferta del grupo liderado por Roggio SA que propuso un pago de US$285 millones.

El ganador se queda con el 90% de las acciones de la compañía de distribución de agua y de saneamiento cloacal. El monto a pagar está por debajo de los US$500 millones que pretendía el Ministerio de Economía. Al confirmar la operación mediante un comunicado de prensa, el Gobierno afirmó que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”.

“Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones”, precisó el parte y subrayó: “Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%”.

Según la información oficial, la empresa adjudicataria tiene el compromiso de inversión para mejorar la red de agua y cloacal. “El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, precisó la información oficial.

El programa total contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación .

Siempre de acuerdo a la versión oficial, las obligaciones de inversión están vinculadas además “a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”.

Por su parte, también a través de un comunicado, el consorcio ganador expresó su “satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA”.

El parte del holding ganador confirmó que “la oferta presentada fue de US$340.200.000, superando casi en un 20% por ciento a la del competidor, y contempla un plan de obras basado en la mejora de la calidad del servicio”.

Asimismo, ratificó que asume el compromiso contractual de invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años de la concesión, y US$15.040 millones en total a lo largo de los 30 años del contrato”.

Para la adjudicación definitiva aun resta la revisión final de la Comisión de Evaluación. El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações S.A., empresa del Grupo Equipav, como "Operador Técnico".

Arcos opera agua y cloacas desde 2010 y hoy sirve, a través de 25 mil colaboradores, a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil.

La oferta de US$340 millones por el 90% es equivalente a US$378 millones por el 100%. El 10% restante está en manos del sindicato que maneja Omar Lingeri. Asimismo, se estableció que la deuda que tiene la empresa por US$70 millones, será asumida por los adjudicatarios.

Agencia NA