PAMI: Médicos de cabecera y odontólogos iniciaron un paro de 72 horas en todo el país

Médicos de cabecera y odontólogos que brindan atención a afiliados de PAMI iniciaron este miércoles un paro de 72 horas en todo el país. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Appamia), se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y afecta las prestaciones del primer nivel de atención.PAMI mantiene su atención administrativa habitual en sus oficinas. La medida alcanza específicamente a los profesionales que integran la red de médicos de cabecera y odontólogos.

En Santa Fe, el médico Germán Kleisinger, delegado provincial de Appamia e integrante del Consejo Nacional de la organización, explicó los motivos del reclamo y cómo funcionará la atención durante las 72 horas.

Según explicó Kleisinger, el conflicto se profundizó a partir de una resolución implementada en abril que modificó el sistema de atención y pasó de un esquema mixto, que combinaba cápita y pago por consulta, a uno basado exclusivamente en una cápita.

El reclamo apunta a una actualización de los valores que reciben los profesionales. Kleisinger señaló que actualmente la cápita se encuentra en $2.700 y que, de acuerdo con la estimación de la organización, el costo operativo de una atención ronda los $1.800.000 , considerando los gastos vinculados al consultorio, seguros, mala praxis y otros costos de funcionamiento.

Desde Appamia sostienen que ese cambio produjo una disminución superior al 50% en los honorarios de médicos de cabecera y odontólogos.

Desde Appamia habían planteado llevar la cápita a $3.500 durante septiembre y a $4.500 en octubre. Según explicó Kleisinger, en las conversaciones mantenidas con representantes de PAMI se habría mencionado informalmente una propuesta cercana a los $3.000, aunque aclaró que ese valor no estaba confirmado.

Qué atención recibirán los afiliados de PAMI durante el paro

Durante las 72 horas de la medida de fuerza, los afiliados que tengan turnos programados deberán reprogramarlos para una vez finalizado el paro.

De todos modos, desde Appamia indicaron que los médicos realizarán una atención de demanda espontánea limitada a situaciones que consideren urgentes. También se podrán confeccionar recetas cuando el profesional determine que resulta necesario.

Durante las 72 horas de la medida de fuerza, los afiliados que tengan turnos programados deberán reprogramarlos para una vez finalizado el paro.

En cambio, durante la medida no se confeccionarán órdenes médicas electrónicas.

El objetivo, según explicó Kleisinger, es mantener una instancia de atención para situaciones que no puedan esperar, mientras continúa el reclamo por las condiciones de trabajo y los valores de las prestaciones.

El reclamo por el rol de los médicos de cabecera

Desde Appamia también plantearon que el trabajo de los médicos de cabecera excede la consulta médica tradicional.

Según detalló Kleisinger, los profesionales realizan además tareas administrativas y de seguimiento vinculadas con enfermería, pacientes diabéticos, medicamentos, insumos, subsidios e internaciones domiciliarias, entre otras responsabilidades.

En ese sentido, sostuvo que la situación genera dificultades en el funcionamiento de la atención ambulatoria del primer nivel.

El delegado de Santa Fe también señaló que, de acuerdo con las estimaciones de la organización, el sistema de PAMI concentra cerca de 200.000 atenciones de primer nivel por día, lo que representa entre cinco y seis millones de consultas mensuales.

El paro se extenderá hasta el viernes

La medida de fuerza comenzó este miércoles 30 de septiembre y está prevista hasta el viernes 2 de octubre inclusive.

El reclamo se inició luego de una serie de conversaciones entre representantes de Appamia y autoridades de PAMI. Según explicó Kleisinger, la decisión de avanzar con el paro fue habilitada por el Consejo Nacional de la organización ante la falta de acuerdo sobre una actualización de los valores.

Mientras dure la medida, los afiliados deberán tener en cuenta que los turnos programados serán reprogramados y que la atención quedará limitada a las situaciones que los médicos de cabecera consideren urgentes.

FUENTE: Aire de Santa Fe