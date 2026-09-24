Alerta ANMAT: Prohíben la comercialización y uso de cualquier producto para bajar de peso que contenga retatrutide

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de cualquier producto para bajar de peso que contenga el ingrediente retatrutide.

En la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, se detalla que la medida fue dictada a raíz de una denuncia recibida vía mail en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, en la cual informaban sobre dos enlaces web mediante los cuales se ofrecían, entre otros, productos que declaraban contener retatrutide.

Las autoridades expusieron que en la actualidad no existen especialidades medicinales comercializadas en la República Argentina que contengan esta sustancia, “por tratarse de un ingrediente que se encuentra en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes que padecen diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia”.

Los expertos explican que el retatrutide es un péptido experimental en fase de investigación clínica (fase 3) que actúa como un triple agonista de los receptores hormonales GLP-1, GIP y glucagón, lo que permite la reducción de peso corporal.

Tanto la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) como la Agencia Nacional de Vigilancia de Paraguay (DINAVISA) han publicado alertas respecto de productos que contienen este componente. A su vez, tampoco está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos.

Por ello, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió la publicación de una alerta en la página web de la ANMAT para advertir a la población que se tratan de productos peligrosos para la salud.

Con todo lo expuesto, se dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente “retatrutide” o “retatrutida” hasta tanto se encuentren autorizados por la ANMAT.

Agencia NA