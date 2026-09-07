La miopía puede afectar a cualquier edad. Foto: Agencia NA (Magnific)

Distintas publicaciones científicas señalaron que casi la mitad de la población mundial podría ser miope en 2050 y, en Argentina, una investigación arrojó que el 51,2% presentaba miopía, lo que sugiere que el avance de esta alteración visual ya es una realidad en los adultos jóvenes.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el estudio sobre la miopía fue llevado a cabo por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con estudiantes de la carrera de Medicina.

“La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%”, indicaron los doctores Lidia Sarotto (M.N. 93.606), médica de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, y Rafael Iribarren (M.N. 50.014), quien acompañó en la investigación.

La miopía es un desenfoque ocular que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos, y los cercanos, nítidos, mientras que suele aparecer y avanzar durante la infancia, aunque también puede desarrollarse entre los 20 y los 40 años.

Ante la pregunta acerca de qué explicaría este aumento de prevalencia encontrado en los estudiantes, podría ser la elevada demanda visual potenciada por el uso de dispositivos electrónicos y el poco tiempo al aire libre.

La investigación

El estudio fue presentado en la reunión de este año de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los encuentros científicos más importantes del mundo en salud visual, y mostró además que la miopía fue más frecuente entre las mujeres, que representaron el 76,8% de los casos detectados, lo que podría estar asociado a “una mayor aplicación al estudio y menor tiempo en exteriores”.

Los investigadores analizaron también los hábitos visuales de los participantes y, en promedio, los estudiantes permanecían 15 horas semanales al aire libre, un tiempo que los profesionales consideran relativamente bajo.

A los antecedentes familiares, se suman el exceso de trabajo de visión cercana y la poca exposición a la luz natural, como motivos principales del aumento pronunciado de casos en los últimos años.

Estos hallazgos aportan datos actualizados sobre la salud visual de los estudiantes de Medicina en Argentina y resaltan la importancia de promover estrategias preventivas centradas en hábitos de vida modificables:

Pasar al menos 60 minutos al aire por día (unas 14 horas por semana).

Aumentar la iluminación de los lugares donde se habita.

Disminuir la intensidad del trabajo de cerca de lectura cambiando técnicas de estudio.

Leer letra blanca en fondo negro en los dispositivos (si bien todavía no hay pruebas concluyentes que sea preventivo).

Realizar pausas frecuentes durante actividades que requieren visión de cerca.

Utilizar de manera constante los anteojos u otras medidas ópticas indicadas.

Consultar al oftalmólogo en caso de tener dificultades para ver correctamente.

El grupo de investigadores integrado por Lidia Sarotto, Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent, Carolina Pereyra y Rafael Iribarren llevó a cabo el relevamiento con 295 estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, de una edad promedio de 27 años, mediante encuestas y controles médicos.

Agencia NA