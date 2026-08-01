Miles de videos de falsos médicos creados con IA inundan YouTube y TikTok con consejos peligrosos para la salud

“El alimento que repara la visión mientras dormís”. “La planta que elimina el 95% del cáncer”. “Descubrí el veneno que destruye los riñones”. Miles de videos con estas promesas circulan en YouTube y TikTok protagonizados por supuestos médicos. Tienen guardapolvo blanco, hablan de forma pausada y sus mensajes interpelan, casi exclusivamente, a personas mayores de 60 años.

Sin embargo, ninguno de esos médicos existe. Detrás de esas cuentas hay avatares creados con inteligencia artificial, según surge del análisis visual, que simulan ser profesionales de la salud y producen en serie miles de videos con recomendaciones médicas. En los videos analizados se encontraron numerosas afirmaciones sin respaldo científico, lo que pone en serio riesgo la salud de las personas.

Chequeado identificó una muestra de 60 canales de YouTube en español que, hasta el 31 de julio de 2026, acumulaban 4.254 videos publicados y 3.038.800 suscriptores. También detectó 28 cuentas de Tik Tok que reúnen 1.858.442 seguidores y cuyos contenidos superan los 11 millones de “Me gusta”.

El fenómeno no se da sólo en español. Una investigación publicada en España por el sitio Maldita encontró más de 1.000 “médicos” generados con IA en YouTube en más de 30 idiomas que promocionan todo tipo de contenidos falsos o engañosos que podrían obtener ingresos mediante la monetización de las plataformas.

Una fábrica de médicos falsos creados con IA

El canal de YouTube con mayor alcance identificado por este medio es “Salud Dorada con Fernando”, donde un supuesto “Dr. Fernando Manochi” publica videos destinados a “combatir las enfermedades más comunes en la tercera edad”.

Su contenido más visto, “Médico del riñón advierte: el peor veneno que intoxica tus riñones”, supera las 7,6 millones de reproducciones, tiene más de 126 mil “Me gusta” y cerca de 10 mil comentarios. Allí sostiene, entre otras desinformaciones, que el azúcar “carameliza los filtros renales, los vuelve rígidos y los destruye”.

Sin embargo, ese discurso no es exclusivo de ese canal. Chequeado encontró que el supuesto “Dr. Luis Romero” utiliza prácticamente el mismo guión que Manochi para hablar del Alzheimer. Otro avatar, presentado como “Dr. Lorenzo Arens”, reutiliza casi palabra por palabra el mismo libreto para afirmar que el azúcar destruye la visión.

Muchos canales tienen exactamente los mismos avatares con nombres diferentes. También comparten descripciones casi idénticas, los mismos hashtags, palabras clave y miniaturas similares. En algunos casos, 3 canales distintos tienen la misma presentación y únicamente cambia el nombre del supuesto médico.

Todas las cuentas usan descripciones casi idénticas, los mismos hashtags, palabras clave y miniaturas similares.

Varios canales promocionan programas propios, recetarios o métodos naturales para mejorar la salud, además de beneficiarse potencialmente de la monetización que generan las reproducciones en las plataformas y otros sitios de e-commerce donde se ofrecen cursos, guías o recetas.

El fenómeno no se limita a YouTube. Este medio identificó 28 cuentas en español de TikTok que difunden videos protagonizados por médicos generados con IA. En conjunto reúnen 1.858.442 seguidores y más de 11 millones de “Me gusta”.

El contenido más viral muestra a un supuesto médico enumerando 5 señales de que una persona tiene diabetes. El video supera las 18 millones de reproducciones, acumula 299 mil “Me gusta” y cerca de 22 mil comentarios, a pesar de que sus afirmaciones no están respaldadas por la evidencia científica.

Otra cuenta muestra a un presunto “Dr. Antonio Moretti”, pero cuyo nombre de usuario es “@drfernandomanochy”, casi idéntico al nombre del avatar “Dr. Fernando Manochi”.

Captura de algunas de las cuentas de TikTok más populares que difunden supuestas recomendaciones de salud para personas mayores.

Poca transparencia sobre el uso de IA

El análisis realizado por Chequeado muestra que la transparencia sobre el uso de IA es limitada.

De los 60 canales de YouTube relevados, 22 no aclaran en ningún lugar que el supuesto médico es un avatar generado con inteligencia artificial. Otros 37 no lo indican en la descripción del canal, aunque algunos de sus videos sí aparecen etiquetados como contenido generado con IA. Solo un canal tiene un video fijado en el que su creador explica que todo el contenido fue realizado con inteligencia artificial.

Ejemplo de cómo se visualiza la “etiqueta de IA” en videos publicados en YouTube. YouTube aseguró a este medio que sus “Lineamientos de la comunidad” prohíben el spam, las prácticas engañosas, las estafas y la desinformación médica que pueda perjudicar a las personas, sin importar si el contenido fue creado por humanos o con IA. Ante la consulta de Chequeado, la empresa señaló que “elimina los videos o canales que infringen esas políticas”.

Sobre el etiquetado, explicó que desde 2024 identifica los contenidos cuando los creadores declaran haber utilizado IA. Además, desde mayo de 2026 comenzó a aplicar etiquetas de manera automática cuando sus sistemas detectan un uso significativo de IA fotorrealista, aunque el creador no lo haya informado. “El etiquetado es una medida de transparencia, pero no sustituye el cumplimiento de nuestras normas”, sostuvo.

En TikTok ocurre algo similar con las etiquetas. De las 28 cuentas identificadas, 13 etiquetan todos sus videos como “generado por IA”. Las 15 restantes no lo hacen de forma consistente: algunos videos muestran una advertencia automática indicando que incluyen “contenido multimedia generado con IA”, mientras que otros no presentan ninguna identificación.

Ante a consulta de este medio, desde TikTok explicaron: “Protegemos a nuestra comunidad exigiendo que los creadores etiqueten todo contenido generado por IA que contenga escenas o personas de apariencia realista, y el incumplimiento de esta obligación constituye una violación de nuestras Normas de la Comunidad que puede derivar directamente en la eliminación del contenido”.

Y agregaron: “Asimismo, eliminamos también cualquier contenido que infrinja nuestras reglas (independientemente de si fue creado o alterado con IA), lo que incluye nuestras políticas sobre desinformación y suplantación de identidad, por lo que los contenidos médicos engañosos están sujetos a eliminación tanto si están etiquetados como si no”.

Consejos de salud sin evidencia científica

Entre las respuestas a los videos aparecen numerosos usuarios que agradecen los consejos, cuentan sus síntomas o preguntan qué tratamiento deberían seguir. Para los especialistas, esas interacciones muestran que muchas personas perciben a estos avatares como profesionales reales.

“El problema ya no es solamente distinguir un video real de uno falso. También debemos preguntarnos si la evidencia que presenta ese video es real”, advirtió a este medio Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas.

Para el especialista, estos contenidos resultan especialmente convincentes porque explotan mecanismos psicológicos conocidos: “Las personas tendemos a confiar en figuras de autoridad y en quienes parecen compartir nuestra experiencia. La IA permite fabricar exactamente ese escenario: un supuesto médico con guardapolvo o un adulto mayor que asegura haber recuperado la visión”.

Además, Heredia sostuvo que los algoritmos de las plataformas favorecen publicaciones que generan miedo, sorpresa o esperanza. “Una promesa como ‘estas semillas revierten el daño ocular’ tiene muchas más posibilidades de viralizarse que una explicación basada en evidencia que reconoce la incertidumbre”, dijo.

Este medio intentó contactar a los administradores de las cuentas a través de los formularios públicos de los perfiles cuando fue posible, y no obtuvo respuestas al cierre de esta publicación.

Cuando la desinformación afecta la salud

Especialistas consultados por Chequeado advirtieron que muchas de las recomendaciones difundidas en estos videos carecen de respaldo científico y pueden inducir a las personas a retrasar consultas médicas, modificar tratamientos o confiar en supuestas curas que no demostraron eficacia.

La Organización Mundial de la Salud considera a la desinformación una amenaza para la salud pública porque puede modificar conductas, favorecer el uso de tratamientos sin evidencia y disminuir la confianza en los sistemas sanitarios

“Fuimos educados para creer que lo que vemos es real. Hoy las imágenes generadas con inteligencia artificial tienen un nivel de calidad tan alto que muchas veces son indistinguibles de una filmación auténtica. Eso hace que les atribuyamos autoridad a personas que en realidad no existen”, explicó Ernesto Gil Deza, director de Investigación y Docencia del Instituto Henry Moore.

Y agregó sobre las afirmaciones que hacen los videos: “No existe ninguna semilla, planta o alimento que cure el cáncer. Existen recomendaciones nutricionales que ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer, pero ninguna dieta ha demostrado ser un tratamiento curativo”.

En la misma línea, Heredia remarcó: “Hasta hoy no existe ninguna semilla capaz de revertir el daño ocular, ninguna planta que elimine el cáncer ni ningún alimento que cure por sí solo la diabetes o la enfermedad de Alzheimer”.

Cómo detectar un médico generado con IA

Lo primero es revisar si la pieza incluye alguna etiqueta de “IA” o “Generado con IA”. También podemos ingresar al perfil del creador del contenido y ver si esto aparece aclarado en su descripción.

Si el video no está identificado como IA, hay otras maneras de verificar si efectivamente se trata de una pieza generada artificialmente. Los canales detectados en YouTube y TikTok siguen una misma lógica: son perfiles recientes (ninguno tiene más de un año de antigüedad) que no están verificados (no tienen el símbolo de verificación en su perfil) y comparten una estética muy similar en sus videos.

En TikTok, los videos pueden llevar la etiqueta “El creador lo etiquetó como ‘Generado con IA’” o la etiqueta “Incluye contenido multimedia generado con IA”.Por último, es posible observar que existen letras deformadas en algunas imágenes que no corresponden con letras reales del alfabeto o contenido difuso, entre otras inconsistencias visuales que pueden ser indicios de generación artificial.

Los especialistas recomiendan desconfiar de las promesas de curas milagrosas, de los videos que aseguran que un único alimento sirve para tratar enfermedades muy distintas o que apelan a frases como “los médicos no quieren que lo sepas”. También aconsejan verificar que el profesional exista, tenga matrícula y que sus recomendaciones estén respaldadas por evidencia científica.

“En medicina, las enfermedades complejas casi nunca tienen soluciones simples. Si un video asegura que 3 semillas reemplazan décadas de investigación biomédica, lo más probable es que estemos frente a una desinformación. Siempre, ante cualquier duda o decisión en salud, lo aconsejable es consultar con tu médico de cabecera”, concluyó Heredia.

FUENTE: Por Florencia Ballarino y Eugenia Leis Montero - Chequeado