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La Anmat prohibió tres marcas de protectores solares: Cuáles son y por qué no deben usarse

El organismo detectó irregularidades en protectores solares, una unidad falsificada de toxina botulínica y productos de limpieza sin registro sanitario.
SaludHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

protectores solares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la comercialización de varios protectores solares, una unidad falsificada de toxina botulínica y tres productos de limpieza que se vendían sin autorización sanitaria.

Las medidas fueron oficializadas mediante distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara que los productos carecían de registros oficiales o presentaban irregularidades que impiden garantizar su origen, calidad y seguridad.

Qué protectores solares prohibió la Anmat

A través de la Disposición 4300/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de tres protectores solares comercializados en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

Los productos alcanzados son:

  • COLLAGEN – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, de la marca Karité.
  • Sunscreen Cream SPF50, de la marca Kiss Beauty.
  • ANTHELIOS XL 50+ SPF, de la marca Miss Vanesa.

La decisión también alcanza a todos los demás productos cosméticos de esas tres marcas hasta que regularicen su situación sanitaria.

Por qué fueron prohibidos

La investigación comenzó tras inspecciones realizadas por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal en comercios porteños.

Durante los procedimientos, los inspectores solicitaron la documentación que acreditara el origen de los productos, pero los responsables de los locales no pudieron presentarla.

Luego, la Anmat verificó su base de datos y comprobó que ninguno de los protectores solares figuraba inscripto en los registros oficiales.

Ante esa situación, el organismo concluyó que se trata de productos cosméticos ilegítimos, ya que no puede garantizarse que hayan sido elaborados bajo condiciones sanitarias adecuadas ni que hayan ingresado legalmente al país mediante un importador habilitado.

También prohibieron una toxina botulínica falsificada

En otra resolución, la Disposición 4394/2026, la Anmat prohibió la comercialización, distribución y uso de una unidad identificada como:

  • Dysport 500 IPSEN
  • Lote: P22179
  • Vencimiento: 12/2028

La investigación se inició luego de que la empresa Galderma Argentina, titular del producto en el país, detectara una unidad presuntamente falsificada.

Según informó el organismo, el número de lote impreso no corresponde a ningún lote de fabricación válido.

Además, la Anmat advirtió que se desconocen el contenido, el origen, las condiciones de elaboración y la esterilidad del producto, por lo que resolvió retirarlo de circulación y confirmó que realizó una denuncia penal.

Productos de limpieza sin autorización

Por otra parte, mediante la Disposición 4297/2026, el organismo prohibió tres productos de limpieza que eran comercializados por internet sin inscripción sanitaria.

Se trata de:

  • Tabletas descalcificadoras para cafeteras SMOL.
  • Limpiador para lavarropas Uproot Clean.
  • Limpiador de bachas y desagües Turbo Desagüe.

Tras verificar la página web donde se ofrecían, la Anmat comprobó que los productos no estaban registrados y que tampoco existía un establecimiento habilitado responsable de su elaboración o comercialización.

Qué recomendó la Anmat

El organismo recordó que los productos cosméticos y de limpieza deben contar con inscripción sanitaria y estar elaborados por establecimientos habilitados para garantizar su calidad y seguridad.

En ese sentido, recomendó evitar la compra de artículos que no identifiquen claramente al fabricante, al importador o al número de registro sanitario, especialmente cuando se comercializan a través de internet o redes sociales.

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