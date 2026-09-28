LALCEC Sunchales y Clínica Sunchales realizarán una campaña gratuita de mamografías durante octubre

En el marco de la campaña de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, LALCEC Sunchales y Clínica Sunchales llevarán adelante de manera conjunta una campaña de atención durante todo el mes de octubre, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios de prevención y detección temprana.

Entre el 1 y el 31 de octubre de 2026 se realizarán mamografías digitales gratuitas destinadas a mujeres residentes en Sunchales de 40 a 65 años, que no posean obra social y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para realizarse el estudio.

Cómo acceder al estudio

Para obtener la autorización correspondiente, las interesadas deberán dirigirse a la oficina de LALCEC Sunchales, ubicada en el Local 3 de la Terminal de Ómnibus de Sunchales.

La atención se realizará todos los días hábiles, de 8:00 a 10:00, y será necesario presentar el DNI de la titular que realizará el estudio.

La propuesta busca garantizar que aquellas mujeres que encuentran dificultades económicas para acceder a una mamografía puedan realizarse este control fundamental para el cuidado de su salud.

La importancia de la prevención

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en las mujeres, y su detección en etapas tempranas permite acceder oportunamente a tratamientos y mejora las posibilidades de recuperación.

La mamografía constituye una herramienta fundamental para la detección de alteraciones que pueden no presentar síntomas en sus primeras etapas. Por este motivo, los controles periódicos y la consulta con profesionales de la salud forman parte de las principales estrategias de prevención y detección precoz.

Además de los controles recomendados según la edad y los antecedentes personales y familiares, es importante prestar atención a cambios en las mamas y consultar ante la aparición de signos que resulten inusuales.

En este sentido, la campaña impulsada por LALCEC Sunchales y Clínica Sunchales apunta a reducir las barreras de acceso a los controles preventivos y promover una mayor conciencia sobre la importancia de realizar los estudios correspondientes.

La prevención y la detección temprana son herramientas centrales en la lucha contra el cáncer de mama.