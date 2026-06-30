Pinotti encabezó una reunión con autoridades provinciales para fortalecer la prevención hídrica en Sunchales

El intendente Pablo Pinotti encabezó una reunión de trabajo con el objetivo de coordinar acciones preventivas frente al escenario climático previsto para los próximos meses y avanzar en obras y protocolos que fortalezcan la seguridad hídrica de la ciudad.

Durante el encuentro se analizaron temas estratégicos para Sunchales, entre ellos la implementación de protocolos para la operación de compuertas, una herramienta que permitirá optimizar el control del ingreso de agua proveniente de la zona rural y de localidades vecinas. Además, se evaluaron las previsiones meteorológicas vinculadas al posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante el último trimestre del año y las medidas que deberán implementarse para reducir riesgos.

Participaron de la reunión el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo; el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Fabián Bongiovanni; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, ingeniero Federico Sieber; el director provincial de Estudios y Proyectos, ingeniero Jonatan Roberto; los ingenieros Eduardo Alasia y Hernán Bornemann, por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales; y las representantes del Comité de Cuenca Castellanos Zona Norte, Evangelina Fornari y María Laura Airaudo.

El secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo, destacó la importancia de los avances alcanzados durante la reunión. "Trabajamos sobre protocolos de operación de compuertas que nos permitirán controlar el ingreso de agua tanto desde la zona rural como desde localidades vecinas. También analizamos el escenario que plantean los pronósticos respecto del fenómeno de El Niño, por lo que resulta fundamental planificar acciones preventivas y preparar una respuesta adecuada ante una eventual contingencia", explicó.

Por su parte, el subsecretario Fabián Bongiovanni señaló que el Municipio viene desarrollando una tarea coordinada con los organismos provinciales para anticiparse a posibles eventos climáticos. "Estas reuniones forman parte de una estrategia de prevención que llevamos adelante junto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia. Estamos elaborando protocolos para proteger tanto a la zona urbana como a la rural y, cuando llegue el momento de implementarlos, será muy importante el acompañamiento y el compromiso de toda la comunidad", expresó.

Al finalizar el encuentro, el intendente Pablo Pinotti remarcó que la articulación entre el Municipio, la Provincia y las instituciones vinculadas a la gestión hídrica constituye una herramienta indispensable para anticiparse a los desafíos que plantea el cambio de las condiciones climáticas.

"Nuestro compromiso es trabajar antes de que ocurran los problemas. La planificación, la coordinación entre organismos y la prevención son el camino para proteger a Sunchales y brindar mayor tranquilidad a los vecinos", afirmó el mandatario.

La reunión se enmarca en la estrategia impulsada por la gestión municipal para fortalecer la infraestructura hídrica, mejorar los protocolos de actuación y consolidar un sistema de respuesta eficiente ante posibles emergencias climáticas.