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Volcó un acoplado en la Ruta 34 y la carga quedó esparcida en la banquina

El siniestro ocurrió este sábado 27 en el kilómetro 254, en una zona donde se ejecutan obras. El camionero resultó ileso y personal policial intervino en el lugar.
PolicialesHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Camion con acoplado volcado - 27-6-26

Un siniestro vial se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 254, en un sector donde se desarrollan obras sobre la traza.

Por causas que se tratan de establecer, un camión Ford con acoplado protagonizó el vuelco de parte de su carga, compuesta por placas y materiales destinados a la fabricación de colchones.

Como consecuencia del episodio, los elementos transportados quedaron esparcidos sobre la banquina. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y el hecho solo dejó daños materiales.

Personal policial trabajó en el lugar y se realizaron las tareas correspondientes para ordenar la situación y retirar la carga dispersa.

Cabe recordar que ese tramo de la Ruta Nacional 34 había sido cerrado en reiteradas oportunidades para impedir el paso de vehículos debido al avance de las obras. Sin embargo, muchos conductores continuaban ingresando pese a las restricciones.

Tras la intervención, la situación quedó normalizada, aunque se insiste en la necesidad de respetar la señalización y las indicaciones en sectores de obra para evitar nuevos incidentes.

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