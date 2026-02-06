Franco Soldano jugará en Patronato

Franco Soldano

A través de sus redes sociales, Patronato confirmó este jueves la contratación de Franco Soldano, el delantero con pasado en Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe. El futbolista de 31 años, surgido en Unión de Sunchales, viene de jugar en Juventud Las Piedras de Uruguay y quedó vinculado al equipo entrerriano hasta el 31 de diciembre de 2026.

El rumor sobre la posible llegada de Soldano tomó fuerza en horas de la siesta de este jueves y poco a poco terminó confirmándose su llegada al plantel de Rubén Darío Forestello. Si bien el DT había declarado el miércoles ante la prensa que estaba “bien con el grupo” con el que contaba, finalmente decidió la llegada del delantero para tener más variantes ofensivas.

“Lo que menos se quiere es generar gastos que incomoden a la institución. Si aparece algo que realmente sea un aporte, se evaluará; si no, estamos bien con el grupo que está”, había declarado. Finalmente, Soldano, un jugador dirigido por Forestello en Unión de Sunchales,se sumó al plantel.