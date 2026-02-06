CopaDepartamentoCastellanos: Esta noche, se juega el clásico en el estadio aurinegro

La Copa Departamento Castellanos 2026 se puso en marcha durante esta semana. En la noche del pasado miércoles se disputó el clásico rafaelino entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, encuentro que finalizó igualado 0 a 0 y dejó la serie abierta de cara al partido revancha.

La actividad continuó este jueves con cinco partidos: dos encuentros en Rafaela, uno en Frontera, uno en María Juana y el restante en Humberto.

Este viernes se disputarán atractivos partidos de ida, con varios clásicos, sobresaliendo el enfrentamiento que comenzará a las 21:30 (Sub 12 desde las 20:30) entre Libertad vs. Unión en el estadio "Dr. Plácido Tita" con el arbitraje de Ariel Gorlino.

El resto de los partidos: Peñarol vs. Sportivo Norte (árbitro: Leandro Aragno); Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (árbitro: César Cazzaniga); Bochazo vs. Brown (árbitro: Franco Ceballos).

A partir de las 22:00 (Reserva a las 21:00 – Sub 12): Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (árbitro: Facundo Rodríguez); Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (árbitro: Matías Retamoso) y Florida vs. Sportivo Libertad (árbitro: Ángelo Trucco).

Los resultados del jueves

Sportivo Ben Hur 1 (Ignacio Taborda) vs. Ferro 1 (Oscar Maldonado); Argentino Quilmes 0 vs. Zenón Pereyra 3 (Santino Turina -2- y Juan Alfredo); Argentino de Humberto 0 vs. Independiente de Ataliva 2 (Bruno Villalba y Uriel Gómez); Defensores 0 vs. La Hidráulica 0 (Sub 12: 0-4) y Talleres de María Juana 0 vs. Atlético María Juana 1 (Mauro Lora).