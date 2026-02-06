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#CopaDepartamentoCastellanos: Esta noche, se juega el clásico en el estadio aurinegro

Desde las 21:30 de este viernes, Libertad recibirá a Unión en el "Dr. Plácido Tita". Será por el partido de ida de la primera fase de la 4° edición de la Copa Departamento Castellanos. 
Deportes - Fútbol06 de febrero de 2026 El Eco de Sunchales
Clasico 6-2-26 2

La Copa Departamento Castellanos 2026 se puso en marcha durante esta semana. En la noche del pasado miércoles se disputó el clásico rafaelino entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, encuentro que finalizó igualado 0 a 0 y dejó la serie abierta de cara al partido revancha.

La actividad continuó este jueves con cinco partidos: dos encuentros en Rafaela, uno en Frontera, uno en María Juana y el restante en Humberto.

Este viernes se disputarán atractivos partidos de ida, con varios clásicos, sobresaliendo el enfrentamiento que comenzará a las 21:30 (Sub 12 desde las 20:30) entre Libertad vs. Unión en el estadio "Dr. Plácido Tita" con el arbitraje de Ariel Gorlino.

El resto de los partidos: Peñarol vs. Sportivo Norte (árbitro: Leandro Aragno); Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (árbitro: César Cazzaniga); Bochazo vs. Brown (árbitro: Franco Ceballos).

A partir de las 22:00 (Reserva a las 21:00 – Sub 12): Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (árbitro: Facundo Rodríguez); Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (árbitro: Matías Retamoso) y Florida vs. Sportivo Libertad (árbitro: Ángelo Trucco).

Los resultados del jueves

Sportivo Ben Hur 1 (Ignacio Taborda) vs. Ferro 1 (Oscar Maldonado); Argentino Quilmes 0 vs. Zenón Pereyra 3 (Santino Turina -2- y Juan Alfredo); Argentino de Humberto 0 vs. Independiente de Ataliva 2 (Bruno Villalba y Uriel Gómez); Defensores 0 vs. La Hidráulica 0 (Sub 12: 0-4) y Talleres de María Juana 0 vs. Atlético María Juana 1 (Mauro Lora).

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