La Copa Departamento Castellanos volverá a rodar con su cuarta edición

Falta muy poco para que la Liga Rafaelina levante el telón de la competencia en este 2026 y en las últimas horas el ente dio a conocer el cronograma de partidos de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos. Resaltando que el partido inaugural será con el clásico entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela el miércoles 4 de febrero desde las 21:00 jugando la categoría Sub 12 como preliminar a las 20:00.

La actividad continuará el jueves 5 de febrero con los cruces entre Ben Hur y Ferro; Argentino Quilmes frente a Zenón Pereyra; Argentino de Humberto ante Independiente de Ataliva; Defensores frente a La Hidráulica (en cancha de La Hidráulica); y el clásico de María Juana entre Talleres y Atlético, todos con programación en Sub 12 y Primera.

El viernes 6 será la jornada con mayor cantidad de partidos, destacándose los enfrentamientos entre Libertad y Unión de Sunchales, Peñarol ante Sportivo Norte, Deportivo Bella Italia frente a Moreno de Lehmann, Bochófilo Bochazo contra Brown de San Vicente, Deportivo Susana ante Juventud Unida de Villa San José y Sportivo Santa Clara frente a San Martín de Angélica, además del cruce entre Florida de Clucellas y Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

La primera fase continuará el sábado 7 de febrero con el partido entre Deportivo Josefina y La Trucha FC, mientras que el domingo 8 se cerrará la programación con los encuentros entre Belgrano de San Antonio y Sportivo Roca; Deportivo Aldao frente a Deportivo Tacural; Argentino de Vila ante Deportivo Ramona; y Tiro Federal de Moisés Ville contra Independiente de San Cristóbal.

De esta forma, el fútbol doméstico comienza a moverse preparando un 2026 cargado de partidos.