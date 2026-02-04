Los 10 países más grandes del mundo: El puesto inesperado que ocupa Argentina

La extensión territorial es uno de los datos más utilizados para comparar países a nivel global. En ese ranking, que toma en cuenta la superficie total de cada nación, Argentina se ubica dentro del top 10 de los países más grandes del mundo, por encima de la mayoría de los Estados de Europa, África y Asia.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los datos de superficie expresados en kilómetros cuadrados, Argentina ocupa el octavo lugar mundial, con una extensión de 2.780.400 km². Esa dimensión explica su enorme diversidad geográfica, que va desde la Puna y la Cordillera de los Andes hasta la Patagonia y el litoral fluvial.

El ranking global está encabezado por Rusia, que con más de 17 millones de km² es, por amplio margen, el país más grande del planeta. Detrás aparecen Canadá y Estados Unidos, ambos con superficies cercanas a los 10 millones de km².

En el cuarto y quinto lugar se ubican China y Brasil, dos gigantes territoriales y demográficos. Brasil, además, es el país más extenso de América del Sur y el único de la región que supera a Argentina en tamaño.

Los 10 países más grandes del mundo por superficie

Rusia – 17.098.242 km²

Canadá – 9.984.670 km²

Estados Unidos – 9.833.517 km²

China – 9.596.961 km²

Brasil – 8.515.767 km²

Australia – 7.692.024 km²

India – 3.287.263 km²

Argentina – 2.780.400 km²

Kazajistán – 2.724.900 km²

Argelia – 2.381.741 km²

La presencia de Argentina en este grupo selecto la convierte en el segundo país más grande de América del Sur y uno de los territorios con mayor potencial en recursos naturales, producción agroindustrial y diversidad climática. A nivel mundial, solo siete países superan su superficie.

Más atrás en el ranking aparecen otros países de gran tamaño como México, Indonesia y Sudáfrica, que, si bien son potencias regionales, quedan lejos de las dimensiones territoriales de Argentina. El dato vuelve a poner en contexto la escala geográfica del país dentro del mapa mundial.

