LRF: Libertad fue protagonista en la revancha del Absoluto pero no le alcanzó para el título

La revancha se disputará esta noche, a las 21:00, en el barrio rafaelino Los Nogales. El Cañonero perdió 3 a 1 en el partido de ida y tiene que revertirlo si quiere obtener el último título de la temporada.
El Cañonero ganó 2 a 1 a Ferrocarril del Estado en barrio Los Nogales, a pesar de haber sufrido 3 expulsiones y bancar con 9 hombres los últimos 20 minutos del partido. Finalmente, el "Bicho Colorado" hizo valer la diferencia obtenida en la ida y se quedó con el Torneo Absoluto 2025.Deportes - FútbolHoy El Eco de Sunchales
De Los Nogales salió el campeón Absoluto 2025 de la Liga Rafaelina de Fútbol. Si bien Libertad se impuso por 2 a 1 en la noche de este jueves, Ferro terminó siendo el ganador de la serie sustentado en el triunfo por 3 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Dr. Plácido Tita.
Tobías Espíndola abrió el marcador para los aurinegros a los 15 minutos del primer tiempo con un golazo, mientras que la clave de la noche estuvo en el complemento. Más precisamente a los 24 minutos cuando el árbitro Leandro Aragno, que a los 6 de esa etapa había expulsado correctamente a Kevin Muñoz, sancionó un dudoso penal sobre Ignacio Ynfante que fue protestado airadamente por la visita, y en esa acción terminaron también sancionados con tarjeta roja el defensor Agustín Chiappero y el volante Exequiel Saavedra.
Ynfante se encargó de cambiarle el palo a Ruffini para anotar el 1 a 1 y desde ese momento el elenco rafaelino dirigido por Hugo Togni quedó con tres hombres de más, aunque Libertad con las armas que le quedaban no dejó de ir para adelante y en el cuarto minuto de tiempo de descuento le puso suspenso a la definición de la final con otro gol de Espíndola.
Ya no hubo tiempo para más, Ferro se consagró campeón y el domingo, a las 17:00, en el estadio Agustín Giuliani de Quilmes, enfrentará a Brown de San Vicente por la Recopa en el último partido del año de la larga temporada de Liga Rafaelina.
Estadio: Ferro.
Árbitro: Leandro Aragno.
Ferro: Galizzi; Aragoni, Vázquez, Albertengo y Velazco; Clemenz, Barolo, Acuña y Funes; Maldonado e Ynfante. Suplentes: Montenegro, Gerez, Andrada, Tettamanti, Eberhardt, Tabellino y Valdivia. DT: Hugo Togni.
Libertad: Ruffini; Chiappero, F. Díaz, Demarco y Correa; Visetti, E. Saavedra, Góngora y Quiroga; Muñoz y Espíndola. Suplentes: S. Maidana, T. Díaz, González, Reynoso, Mayer, F. Maidana y Crespin. DT: Aníbal Roldán.
Goles: 15’ y 95’ Tobías Espíndola (L); 79’ Ignacio Ynfante (F), de penal.
Expulsados: 51’ Kevin Muñoz (L) y 71’ Ezequiel Saavedra y Agustín Chiappero (L).
