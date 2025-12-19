LRF: Libertad fue protagonista en la revancha del Absoluto pero no le alcanzó para el título

De Los Nogales salió el campeón Absoluto 2025 de la Liga Rafaelina de Fútbol. Si bien Libertad se impuso por 2 a 1 en la noche de este jueves, Ferro terminó siendo el ganador de la serie sustentado en el triunfo por 3 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Dr. Plácido Tita.

Tobías Espíndola abrió el marcador para los aurinegros a los 15 minutos del primer tiempo con un golazo, mientras que la clave de la noche estuvo en el complemento. Más precisamente a los 24 minutos cuando el árbitro Leandro Aragno, que a los 6 de esa etapa había expulsado correctamente a Kevin Muñoz, sancionó un dudoso penal sobre Ignacio Ynfante que fue protestado airadamente por la visita, y en esa acción terminaron también sancionados con tarjeta roja el defensor Agustín Chiappero y el volante Exequiel Saavedra.

Ynfante se encargó de cambiarle el palo a Ruffini para anotar el 1 a 1 y desde ese momento el elenco rafaelino dirigido por Hugo Togni quedó con tres hombres de más, aunque Libertad con las armas que le quedaban no dejó de ir para adelante y en el cuarto minuto de tiempo de descuento le puso suspenso a la definición de la final con otro gol de Espíndola.

Ya no hubo tiempo para más, Ferro se consagró campeón y el domingo, a las 17:00, en el estadio Agustín Giuliani de Quilmes, enfrentará a Brown de San Vicente por la Recopa en el último partido del año de la larga temporada de Liga Rafaelina.

Ferro 1 – Libertad 2

Estadio: Ferro.

Árbitro: Leandro Aragno.

Ferro: Galizzi; Aragoni, Vázquez, Albertengo y Velazco; Clemenz, Barolo, Acuña y Funes; Maldonado e Ynfante. Suplentes: Montenegro, Gerez, Andrada, Tettamanti, Eberhardt, Tabellino y Valdivia. DT: Hugo Togni.

Libertad: Ruffini; Chiappero, F. Díaz, Demarco y Correa; Visetti, E. Saavedra, Góngora y Quiroga; Muñoz y Espíndola. Suplentes: S. Maidana, T. Díaz, González, Reynoso, Mayer, F. Maidana y Crespin. DT: Aníbal Roldán.

Goles: 15’ y 95’ Tobías Espíndola (L); 79’ Ignacio Ynfante (F), de penal.

Expulsados: 51’ Kevin Muñoz (L) y 71’ Ezequiel Saavedra y Agustín Chiappero (L).