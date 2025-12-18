LRF: Libertad y Ferro definen el Absoluto

En la recta final de la temporada 2025 de la Liga Rafaelina de Fútbol, esta noche en la ciudad de Rafaela, desde las 21:00, el Club Atlético Ferrocarril del Estado recibirá a Deportivo Libertad de Sunchales en el partido de vuelta del Absoluto de Primera A, con el objetivo de definir al mejor equipo del año en la competencia doméstica. El encuentro se jugará en barrio Los Nogales.

Cabe recordar que en el partido de ida, disputado en el estadio “Dr. Plácido Tita” de la entidad sunchalense, Libertad se impuso por 3 a 1, por lo que los dirigidos por Hugo Togni están muy cerca de consagrarse campeones del certamen local. El árbitro del encuentro será Leandro Aragno, acompañado por Joaquín Zbrun y Axel Perlo, todos pertenecientes a la Liga Rafaelina.

Cambio de nombre

Esta noche se entregará por última vez la Copa Challenger “Américo Lito Maina” de Primera División, correspondiente al Absoluto 2025, que tendrá a su último ganador bajo esa denominación. A partir de la temporada 2026, el trofeo pasará a llamarse “Hugo Riberi”, en homenaje al máximo goleador de la rica historia de la Liga Rafaelina de Fútbol.