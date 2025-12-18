El duelo entre los campeones de América y Europa empieza a tomar forma y solo resta la confirmación oficial de la UEFA. Qatar figura como sede tentativa.
#LRF: Libertad y Ferro definen el Absoluto
La revancha se disputará esta noche, a las 21:00, en el barrio rafaelino Los Nogales. El Cañonero perdió 3 a 1 en el partido de ida y tiene que revertirlo si quiere obtener el último título de la temporada.Deportes - FútbolHace 5 horas El Eco de Sunchales
En la recta final de la temporada 2025 de la Liga Rafaelina de Fútbol, esta noche en la ciudad de Rafaela, desde las 21:00, el Club Atlético Ferrocarril del Estado recibirá a Deportivo Libertad de Sunchales en el partido de vuelta del Absoluto de Primera A, con el objetivo de definir al mejor equipo del año en la competencia doméstica. El encuentro se jugará en barrio Los Nogales.
Cabe recordar que en el partido de ida, disputado en el estadio “Dr. Plácido Tita” de la entidad sunchalense, Libertad se impuso por 3 a 1, por lo que los dirigidos por Hugo Togni están muy cerca de consagrarse campeones del certamen local. El árbitro del encuentro será Leandro Aragno, acompañado por Joaquín Zbrun y Axel Perlo, todos pertenecientes a la Liga Rafaelina.
Cambio de nombre
Esta noche se entregará por última vez la Copa Challenger “Américo Lito Maina” de Primera División, correspondiente al Absoluto 2025, que tendrá a su último ganador bajo esa denominación. A partir de la temporada 2026, el trofeo pasará a llamarse “Hugo Riberi”, en homenaje al máximo goleador de la rica historia de la Liga Rafaelina de Fútbol.
#RegionalAmateur: Libertad y Deportivo Aldao se despidieron de la competencia
El Cañonero se impuso por 1 a 0 ante Colón pero el equipo de San Justo avanzó a la tercera fase por la victoria 3-0 en el partido de ida. Ben Hur volvió a ser muy superior a los aldaenses, ganando como local por 4 a 1 y estableciendo un global de 7 a 2.
#LRF: Independiente de Ataliva es el campeón Absoluto de la Primera B
El Rojo se impuso por 3-2 en los penales ante Libertad de Estación Clucellas en la final que tuvo lugar en la cancha de Ferrocarril del Estado.
#RegionalAmateur: Esta tarde, Libertad enfrenta a Colón de San Justo con un enorme desafío
Este sábado, desde las 18:30, el Cañonero recibirá a los sanjustinos en el estadio Dr. Plácido Tita. El equipo aurinegro necesita revertir el 3 a 0 del partido de ida para seguir con vida.
#LRF: Libertad perdió con Ferro en la primera final del Absoluto
En la noche de este miércoles, el Cañonero cayó 3 a 1 ante los "Bichos Colorados" en el estadio "Dr. Plácido Tita", en el partido de ida de la final del Torneo Absoluto "Copa Challenger Américo Lito Maina".
#LRF: Esta noche, Libertad recibe a Ferro en la primera final del Absoluto
Este miércoles, a partir de las 21.00, el Cañonero enfrenta a los "Bichos Colorados" en el estadio "Dr. Plácido Tita", en el primer partido de la final del Torneo Absoluto "Copa Challenger Américo Lito Maina".
Detuvieron a "Lagrimita", acusado de un robo con una faca tumbera
Este martes, personal de la PDI allanó un domicilio en calle Rotania al 1000, donde detuvo al sujeto y secuestró un arma blanca de fabricación casera. El ilícito se produjo el sábado 6 de diciembre.
Condenaron a un sunchalense por un robo ocurrido en 2024
La condena, acordada entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa técnica del imputado, fue de 3 años de cumplimiento efectivo por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo agravado en calidad de coautor.
Ya se cumplen más de dos meses que el servicio de tren de pasajeros no circula por Sunchales
En los primeros días de octubre, el concesionario de las vías NCA, informó que el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires - Tucumán fue suspendido de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.
Alumnos juntaron 17 millones de pesos para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Los padres de alumnos de una escuela de Eldorado, Misiones, se enteraron horas antes de la graduación que el salón estaba impago. Romina Enriquez, la denunciada, reconoció que gastó el dinero en apuestas: "Tengo problemas con el casino".
