Ya se cumplen más de dos meses que el servicio de tren de pasajeros no circula por Sunchales

Tras las lluvias, el cielo se despeja y vuelve el calor intenso. Desde el miércoles, las máximas superarán los 30º. El sábado podría haber inestabilidad.
En los primeros días de octubre, el concesionario de las vías NCA, informó que el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires - Tucumán fue suspendido de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.GeneralHoyJorge Tribouley
El 1 de octubre, fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos. Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.
En consecuencia, quedó interrumpido el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán. La decisión se tomó luego de que un tren de pasajeros que viajaba rumbo a Tucumán descarrilara, encendiendo todas las alarmas sobre la seguridad del recorrido. En esa ocasión, también se informaba que se suspendía provisoriamente el servicio Buenos Aires-Córdoba.
En Sunchales, se detenía el servicio Retiro - Tucumán. Desde Retiro, funcionaba los miércoles y domingos, y en la estación Sunchales pasaba a las 10.07; y regresaba desde la capital tucumana los martes y viernes, atravesando la Estación local a las 16.33.
El tren de la Línea Mitre recorría una extensa traza que incluía localidades como Tucumán, Alderetes, Cevil Pozo, La Banda, Herrera, Colonia Dora, Pinto, Ceres, Arrufó, Sunchales, Rafaela, Gálvez, Serodino, Andino, San Lorenzo, Rosario Norte, Rosario Sur, San Nicolás, San Pedro, Baradero, Zárate y Campana, hasta llegar a Retiro. Una línea extensa, diversa, profundamente federal.
Actualmente, al intentar adquirir un pasaje en la web oficial, aparece un aviso claro: “Buenos Aires – Tucumán: el servicio se encuentra temporariamente interrumpido por solicitud del concesionario de vías (NCA) para tareas de revisión”. Aunque ese "temporariamente" llena de incertidumbre a los pasajeros que siguen esperando y que, para esta altura del año donde confluyen fiestas y vacaciones, agotaban los pasajes.
Si bien el servicio recibía críticas por la lentitud del traslado e incluso la incertidumbre del tiempo de arribo a destino, era una oportunidad para estudiantes, trabajadores, jubilados y familias que necesitaban trasladarse a bajo costo durante largas distancias, ya que el servicio representaba una alternativa real frente a los valores muchas veces inaccesibles del transporte terrestre o aéreo.
¿Hay posibilidades que el servicio vuelva a estar disponible? El sitio digital Rafaela Noticias consultó a integrantes del ámbito ferroviario y del ferromodelismo local, quienes coinciden en un punto: la suspensión fue una medida preventiva ante el deterioro de las vías. También señalan que el mismo tendido es utilizado tanto por trenes de carga como de pasajeros, aunque con velocidades y exigencias muy distintas. "El tren de carga y el de pasajeros usan la misma vía, pero el primero -en los peores casos- puede circular a 5 km/h con máximas de 40. Pero imagínese un pasajero a 5 km/h por un recorrido de 300 km, sería insalubre", comentaron desde el ámbito ferroviario.
Para que tu arrollado se luzca, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Y si usás condimentos bien seleccionados, podés potenciar cada capa de sabor sin necesidad de sobrecargar la receta.
La Estación Meteorológica de Sunchales informó que ese registro se produjo en el lapso comprendido entre el mediodía del domingo hasta las 10:00 de hoy. Se espera una jornada inestable y mejoras parciales para el martes.
Las temperaturas máximas superarían los 32º durante las 3 jornadas con un aumento de nubosidad. El domingo las condiciones comenzarán a desmejorar, con probabilidad de las lluvias y tormentas durante la noche del domingo y a lo largo de todo el lunes.
World2Fly habilitó la compra a través de internet con viajes más económicos en comparación con los servicios de Ezeiza. El vuelo inaugural desde Fisherton se programó a las 20:00 del jueves primero de octubre de 2026.
La región continuará con inestabilidad hasta el mediodía de este lunes. El resto de la semana tendrá cielo con nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura.
Entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre en Shoppings, Negocios de Indumentaria, Jugueterías y Vinotecas adheridas, pagando con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO o sin contacto (contactless) desde el celular, se podrá acceder a los siguientes beneficios:
Reafirmando su compromiso con el deporte y la promoción del bienestar integral, el Grupo de Medicina Privada estuvo, una vez más, junto a los seleccionados de hockey en la primera ventana de la FIH Pro League 2025–2026, disputada entre el 9 y el 14 de diciembre en Santiago del Estero.
Una nueva edición se desarrollará este 20 y 21 de diciembre en Plaza Libertad, donde se podrá disfrutar de dos jornadas de grandes show musicales, academias locales y regionales. Además habrá paseo de artesanos y opciones gastronómicas.
Este martes, personal de la PDI allanó un domicilio en calle Rotania al 1000, donde detuvo al sujeto y secuestró un arma blanca de fabricación casera. El ilícito se produjo el sábado 6 de diciembre.
La condena, acordada entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa técnica del imputado, fue de 3 años de cumplimiento efectivo por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo agravado en calidad de coautor.