Ya se cumplen más de dos meses que el servicio de tren de pasajeros no circula por Sunchales

El 1 de octubre, fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos. Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedó interrumpido el servicio de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán. La decisión se tomó luego de que un tren de pasajeros que viajaba rumbo a Tucumán descarrilara, encendiendo todas las alarmas sobre la seguridad del recorrido. En esa ocasión, también se informaba que se suspendía provisoriamente el servicio Buenos Aires-Córdoba.

En Sunchales, se detenía el servicio Retiro - Tucumán. Desde Retiro, funcionaba los miércoles y domingos, y en la estación Sunchales pasaba a las 10.07; y regresaba desde la capital tucumana los martes y viernes, atravesando la Estación local a las 16.33.

El tren de la Línea Mitre recorría una extensa traza que incluía localidades como Tucumán, Alderetes, Cevil Pozo, La Banda, Herrera, Colonia Dora, Pinto, Ceres, Arrufó, Sunchales, Rafaela, Gálvez, Serodino, Andino, San Lorenzo, Rosario Norte, Rosario Sur, San Nicolás, San Pedro, Baradero, Zárate y Campana, hasta llegar a Retiro. Una línea extensa, diversa, profundamente federal.

Actualmente, al intentar adquirir un pasaje en la web oficial, aparece un aviso claro: “Buenos Aires – Tucumán: el servicio se encuentra temporariamente interrumpido por solicitud del concesionario de vías (NCA) para tareas de revisión”. Aunque ese "temporariamente" llena de incertidumbre a los pasajeros que siguen esperando y que, para esta altura del año donde confluyen fiestas y vacaciones, agotaban los pasajes.

Si bien el servicio recibía críticas por la lentitud del traslado e incluso la incertidumbre del tiempo de arribo a destino, era una oportunidad para estudiantes, trabajadores, jubilados y familias que necesitaban trasladarse a bajo costo durante largas distancias, ya que el servicio representaba una alternativa real frente a los valores muchas veces inaccesibles del transporte terrestre o aéreo.

¿Hay posibilidades que el servicio vuelva a estar disponible? El sitio digital Rafaela Noticias consultó a integrantes del ámbito ferroviario y del ferromodelismo local, quienes coinciden en un punto: la suspensión fue una medida preventiva ante el deterioro de las vías. También señalan que el mismo tendido es utilizado tanto por trenes de carga como de pasajeros, aunque con velocidades y exigencias muy distintas. "El tren de carga y el de pasajeros usan la misma vía, pero el primero -en los peores casos- puede circular a 5 km/h con máximas de 40. Pero imagínese un pasajero a 5 km/h por un recorrido de 300 km, sería insalubre", comentaron desde el ámbito ferroviario.