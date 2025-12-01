El clima: La semana inicia con inestabilidad pero habrá una mejora en las condiciones

La región continuará con inestabilidad hasta el mediodía de este lunes. El resto de la semana tendrá cielo con nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura.

Hace 1 hora
Jornada agradable

En la ciudad de Sunchales y alrededores, este lunes comenzará con condiciones inestables. Se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la mañana, con mejoras hacia la tarde. La temperatura mínima será de 19°, la máxima de 25° y el viento soplará leve a moderado del sur, con posibles ráfagas de mayor intensidad.
 
El martes tendrá nubosidad variable, con una mínima de 21° y máxima de 27°, acompañado por viento leve del sur.

Para el miércoles se anticipa un cielo despejado, una mínima de 17°, una máxima de 31° y viento leve del noroeste, rotando luego al noreste.

El pronóstico del tiempo para el inicio de la semana en Santa Fe

Clima 1-12-25

La imagen satelital indica que la nubosidad asociada a fuerte inestabilidad se desplazó hacia el norte, afectando a Corrientes, Misiones, Formosa, el este de Salta y Jujuy, además del sur de Paraguay. En nuestra región, en cambio, predomina abundante nubosidad de baja altura.

Esa cobertura está vinculada a una leve inestabilidad “residual”, capaz de generar algunas precipitaciones hasta el mediodía del lunes. No se descarta que, de manera localizada, se registre alguna tormenta de intensidad leve.

El pronóstico del tiempo extendido en Santa Fe

Las condiciones comenzarán a mejorar desde la tarde del lunes. El martes seguirá con nubosidad variable, mientras que miércoles y jueves se anticipan mayormente despejados.

Hacia el fin de semana, la nubosidad volverá a aumentar y el cielo permanecerá parcialmente nublado. No se descartan nuevas chances de lluvia desde la tarde o noche del domingo, un escenario que deberá ser evaluado con la evolución de los próximos días.

En cuanto a las temperaturas, volverán a subir a partir del martes debido a la mayor presencia del sol y al cambio en la dirección del viento hacia el noroeste y luego al noreste. Las máximas rondarán entre los 33° y 34° entre jueves y domingo.

