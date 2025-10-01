Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”.



"Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que salen de Retiro, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.

En Sunchales, se detiene el servicio Retiro - Tucumán. Desde Retiro, funciona los miércoles y domingos, y en la estación Sunchales pasa a las 10.07; y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes, atravesando la Estación local a las 16.33.