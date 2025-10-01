Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Asociación Mutual Personal SanCorContenido patrocinadoAyer
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal SanCor convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el día 31 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas, en su Casa Central, sita en Lisandro de la Torre 537 de la ciudad de Sunchales (Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del Día:
Chequeado.comSaludEl lunes
Esta clase de medicamentos se recetan para controlar los niveles de colesterol y para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. A pesar de su eficacia, persisten mitos en redes sociales y muchos pacientes interrumpen o no cumplen el tratamiento, lo que reduce los beneficios demostrados.
Jorge TribouleyCiudadAyer
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
El Eco de SunchalesEconomíaAyer
El Gobierno Provincial presentó una nueva etapa del programa Acuerdo Santa Fe, destinada a facilitar el acceso a materiales de construcción con descuentos del 10 % y planes de financiación en hasta 12 cuotas. En Sunchales, hay 4 corralones adheridos.
El Eco de SunchalesPaísAyer
Extendieron el plazo para la jubilación destinada a quienes les faltan 5 años o menos de edad de retiro, con 30 años de aportes. Finalizaba este martes 30 de septiembre.