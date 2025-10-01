Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

Los servicios de larga distancia quedaron interrumpidos hasta que se arreglen desperfectos en las vías y un socavón en Santiago del Estero. Uno de los ramales pasa por Sunchales.

GeneralHace 4 horas El Eco de Sunchales
trenes argentinos 2

Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Fuentes oficiales indicaron que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en el lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”.
 
"Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que salen de Retiro, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.

En Sunchales, se detiene el servicio Retiro - Tucumán. Desde Retiro, funciona los miércoles y domingos, y en la estación Sunchales pasa a las 10.07; y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes, atravesando la Estación local a las 16.33.

Te puede interesar
EPE

Corte de energía programado para este domingo 28

EPE
General26 de septiembre de 2025

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Dentesano Bis; Sur: Liniers; Este: Vías del Ferrocarril y Oeste: R. V. Peñaloza - M. Pedraza. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Lo más visto
AMPS

Asociación Mutual Personal SanCor convoca a Asamblea General Ordinaria

Asociación Mutual Personal SanCor
Contenido patrocinadoAyer

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Personal SanCor convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrará el día 31 de Octubre de 2025, a las 16:00 horas, en su Casa Central, sita en Lisandro de la Torre 537 de la ciudad de Sunchales (Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del Día:

Boletín de noticias